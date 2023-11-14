 

Рупор кремлевской пропаганды: Массовых гуляний в Крыму не будет

14.11.2023, 23:19, Разное
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Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Новый Год в Крыму не будет особо массовых мероприятий. Решение логичное и правильное – Крым является прифронтовым регионом, поэтому чрезмерные празднования в условиях войны и возможных прилетов, совершенно излишни. В том числе и по соображениям безопасности. А отметить новогодние праздники без массовых торжеств у нас возможностей хватает.

Надо понимать, что и у нас в Севастополе обойдутся без массовых торжеств, хотя судя по кадрам тусующегося народа в Артбухте во время работы ПВО и попыток налетов дронов на Севастополь, массам по большей части пофиг на угрозу, но это до первого прилета. Так что лучше перебдеть, чем недобдеть.

Сэкономленные на массовых гуляниях деньги можно отправить на поддержку добровольцев и мобилизованных из Крыма и Севастополя. Например, закупить партию "Буханок" для фронтовых бригад, машин объективно не хватает. Ну и само собой – дроны, РЭБ, антидрон, средства связи…В общем, есть куда излишки потратить, тем более, что в Крыму Аксенов уже не раз выделял дополнительные средства на помошь военным.

Источник: Colonel Cassad


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