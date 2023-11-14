Добровольцы из науки

Я всегда был увлечен наукой. Еще со школьных лет мне было интересно самому открывать новые знания и развивать свои навыки. Поэтому неудивительно, что когда появилась возможность стать волонтером и помочь в распространении научных знаний, я сразу же воспользовался этой возможностью.

Как волонтер от науки, моя задача заключается в том, чтобы делиться с людьми моей страстью к научным открытиям. Я провожу лекции и мастер-классы, организую научные выставки и представления, а также участвую в проведении научных экспериментов.

Одним из моих главных проектов в качестве волонтера от науки было создание научного кружка для школьников. Я пригласил детей, которые проявляли интерес к науке, и разработал специальные программы, в рамках которых мы вместе проводили эксперименты и исследования. Было замечательно видеть, как молодые умы открывали для себя мир науки и испытывали настоящее удовольствие от процесса изучения.