 

Мнение: Интернета не будет

14.11.2023, 22:20, Разное
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Очередной крупный сбой в АКАДО, моем провайдере интернета, одном из крупнейших в Москве. Они теперь, я смотрю, случаются раз в месяц. Правда, на этот раз пропал не только интернет, но вырубились даже телеканалы (они у меня тоже через приставку АКАДО). Робот говорит “у нас произошел сбой”, когда починят – даже не прогнозирует. Надеюсь, что к ночи.

Видимо, это теперь будет чаще и чаще – экономический кризис накладывается на износ оборудования, которое теперь намного труднее обновлять из-за санкций. Может быть, Патрушеву удастся раздавить Рунет даже без сложных блокировок Роскомнадзора; просто загнутся все провайдеры, и люди станут как прежде – книжки читать. Быть по сему!

Источник: Размышления вольного социолога


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