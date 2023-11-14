 

Ученые выяснили, какие нейронные механизмы задействованы в пониманиии оценке юмора

14.11.2023, 20:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ученые, знакомые с исследованием нейронных механизмов, наконец-то раскрыли завесу тайны над пониманием и оценкой юмора. В этом интересном исследовании было выяснено, что наш мозг способен производить и воспринимать юмористические сигналы благодаря некоторым специфическим нейронным механизмам.

Очевидно, что юмор – важная и непременная составляющая нашей повседневной жизни. Однако, до сих пор оставался нераскрытым фундаментальный вопрос о том, как именно мы понимаем и оцениваем юмор. Долгое время ученые искали ответы на этот вопрос, и, наконец, настало время для прорыва в этой области.

Прежде всего, исследователи обратили внимание на сеть нейронов, называемую “темпоральной корой”. Данная сеть ответственна за наше восприятие времени и воспроизводит его различные аспекты. Оказалось, что именно эта сеть играет главную роль в распознавании и понимании юмора. Она позволяет нам ловить смешные нюансы в рассказах или шутках, а также улавливать задор и неожиданность в юмористических сюжетах.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.11 / Мнение: О магии Америки… Почему США могут иметь президента-идиота, а Россия — нет?

14.11 / СО РАН нашел вещество для криосна и успешно протестировал его на мышах

14.11 / Произраильские активисты сожгли и вылили в океан 32 тонны мазута назло Грете Тунберг

14.11 / В Шереметьево заработала система антидрон «ЕНОТ-СД» с ПО от Kaspersky Lab. А что случилось?

14.11 / Ученые Института леса КАРНЦ РАН занимаются клонированием растений

14.11 / Microsoft представила эксклюзивный комплект Xbox Series X с шоколадным дизайном и съедобным геймпадом

14.11 / Мнение: Заложники?

14.11 / Для облегчения работы судов способность совершить преступление будут считать признаком подготовки к его совершению

14.11 / Скандалы: «Наглая диверсия»

14.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Газа. 14.11.2023

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика