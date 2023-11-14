 

Родные российских мобилизованных опубликовали манифест и готовят митинги (которые запрещают) – «Путь домой»

14.11.2023, 21:05, Новости дня
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Объединяющий родных мобилизованных россиян телеграм-канал «Путь домой» опубликовал манифест, в котором призвал к полной демобилизации, соблюдению социальных и политических прав военнослужащих, а также выступил против произвола командиров и молчания властей.

Война в УкраинеОт имени родных и близких мобилизованных, самих военнослужащих и неравнодушных граждан авторы манифеста потребовали соблюдения конституционных прав человека, ограничения предельного срока службы для мобилизованных (в отличии от уголовников ЧВК «Вагнер», которые через полгода вернулись домой, мобилизованные и контрактники находятся на фронте бессрочно), уважения права самих военнослужащих и их близких на публичные собрания и социальный протест.

Авторы петиции поддерживают возвращение права увольнения с военной службы для военнослужащих с истекшим сроком контракта. Также они выступили против отношения к военнослужащим как к расходному материалу и заявили, что гражданские люди не должны привлекаться к боевым действиям.

Родные мобилизованных пообещали поддержать тех политиков и общественных деятелей, кто поможет вернуть мобилизованных домой. В десятках регионов России на 19 ноября запланированы публичные акции в поддержку демобилизации. Активисты подали заявки на согласование митингов, власти некоторых субъектов их уже отклонили, в том числе на основании «антиковидных ограничений».

Текст «манифеста»:

Человек, его права и свободы есть высшая ценность. – статья 2 Конституции России.

Мы, родные и близкие мобилизованных, сами военнослужащие, а также неравнодушные к судьбе России и собственных сограждан люди, хотим полноценную жизнь для ВСЕХ граждан нашей страны! Нас много и будет еще больше. Нас не интересует раскачивание лодки и дестабилизация политической обстановки. Мы – Путь домой. Мы настроены во что бы то ни стало вернуть наших мужчин.

Мы публично заявляем о том, что:

Мы ЗА:
1. Полную демобилизацию. Гражданские люди не должны принимать участия в боевых действиях.
2. Политическую стабильность и достойную жизнь для каждого гражданина России.
3. Соблюдение Конституции и прав человека, в том числе военнослужащих. Приверженность идеям правового государства.
4. Ликвидацию правового вакуума. Установление предельного срока службы в случае частичной мобилизации – не более 1 года с момента призыва на законодательном уровне.
5. Гарантированные Конституцией права на социальный протест и публичные собрания.
6. Социальную справедливость и равенство в правах и обязанностях для каждого, в том числе для мобилизованных.

Мы ПРОТИВ:
1. Узаконенного рабства. Как мобилизованные, так и контрактники должны иметь право на увольнение с военной службы по истечению контракта либо 1 года с момента призыва.
2. Игнорирования нашей проблемы со стороны руководства страны. Молчания.
3. Произвола командиров и репрессий в отношении наших военнослужащих.
4. Отношения к военнослужащим, как к расходному материалу. Они, в первую очередь, люди.
5. Расчеловечивания. Не существует орков и эльфов, есть пропаганда и разжигание ненависти. Есть политика, и есть простые люди в руках политиков.
6. Репрессий в отношении родных и близких мобилизованных за выражение их протеста.
7. Формирования мнения, что все мобилизованные находятся в зоне боевых действий добровольно и осознанно. Основание их службы – призыв, по своей природе являющийся принудительным актом, а неявка по повестке и самовольное оставление части влекут за собой юридическую ответственность вплоть до уголовной.

Нам БЕЗРАЗЛИЧНО:
1. Кто вернет нам наших мужчин.

МЫ ТРЕБУЕМ НАЧАТЬ ВЫВОД НАШИХ МОБИЛИЗОВАННЫХ МУЖЕЙ, БРАТЬЕВ, СЫНОВ, ОТЦОВ, ВСЕХ НАШИХ БЛИЗКИХ МУЖЧИН ИЗ ЗОНЫ СВО И ВЕРНУТЬ ИХ ДОМОЙ К СВОИМ СЕМЬЯМ.

Мы не навязываем политический выбор относительно власти или отношения к вооруженному конфликту на Украине. Каждый вправе определиться самостоятельно. Однако мы поддержим того, кто вернет нам наших мужчин.

ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ И ИХ СЕМЬИ – ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ И БОРИТЕСЬ ЗА СВОИ ПРАВА!


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