Врач Романенко: склонность к запору влияет на появление варикоза

Терапевт Татьяна Романенко заявила, что проблемы с желудочно-кишечным трактом, включая склонность к запору, могут быть связаны с развитием варикоза, который обычно проявляется расширением и выступлением кровеносных сосудов под кожей, чаще всего на ногах. Однако это не только эстетическая проблема; он также увеличивает риск тромбоза, венозных язв и кожных заболеваний.

Терапевт подчеркивает, что склонность к запору может способствовать развитию варикоза, что может показаться парадоксальным. Она также отмечает, что наследственная предрасположенность и некоторые аспекты образа жизни, такие как лишний вес и поднимание тяжестей, могут увеличить риск развития варикоза.

Еще одним фактором риска является стоячая работа. Врач предупреждает женщин о том, что их склонность к варикозу может усилиться из-за гормональных изменений в организме. Гормональный баланс женщин имеет тесную связь с плотностью крови, давлением на стенки сосудов и образованием тромбов.