Мнение: О магии Америки… Почему США могут иметь президента-идиота, а Россия — нет?

Давайте признаем честно: #США — великая страна. И по всем метрикам её России — ни догнать, ни перегнать. Хотя и пытается на протяжении века.

При всём притом американские лидеры — не семи пядей во лбу. Недавних достаточно вспомнить. Джо #Байден — «сонный дементный старикашка». Дональд #Трамп — эгоцентричный и лживый «шоумен». Джордж Буш-младший — недалёкий простофиля, едва не задохнувшийся от печеньки. Билл Клинтон — сексуально озабоченный саксофонист.

Причём это не баг последних двух десятилетий.

Если покопаться в истории, в Белом доме восседали такие люди, по сравнению с которыми все перечисленные — просто титаны мысли и почти отцы американской демократии.

Например, 12-й президент США Закария Тейлор был, по мнению современников, наивным на грани кретинизма. И он вовсе не интересовался политикой, а одевался так убого, что однажды часовой принял его за садовника и отправил копать ямы для высадки деревьев. Пожалуй, это единственный глава государства, от пребывания которого в президентском кресле не осталось вообще никаких воспоминаний.

Знаменитый полководец в годы Гражданской войны, Улисс Грант, став президентом, возвёл взяточничество и коррупцию в разряд «скреп», и они разгулялись до масштабов, которым позавидовали бы все нынешние жулики и воры. Зато он успешно искоренил безработицу среди своих родственников, устроив более 40 кузенов, дядьёв и прочих троюродных племянников на государственные должности.

9-й президент Уильям Гаррисон — вообще претендент на премию Дарвина. Он отметился в истории двумя рекордами: самой длинной инаугурационной речью и самым коротким президентством, причём второе стало следствием первого. Он так гордился победой на выборах, что 4 марта 1841 года по случаю инаугурации толкнул двухчасовую речь. Денёк выдался промозглый и ветреный, президент, из принципа не надевший ни пальто, ни шляпу, продрог до костей, подцепил воспаление лёгких и через месяц благополучно помер.

XX век был ничуть не лучше, кстати. 29-й президент США Уоррен Гардинг— бабник, выпивоха и заядлый игрок в покер — даже в Белом доме не отказался от своих пристрастий. Он днями играл в гольф и развлекался с любовницами, пока члены его кабинета всячески растаскивали казну. А после смерти «национального лидера» историки заподозрили, что за бесконечные измены его отравила первая леди.

Его преемник Калвин Кулидж, «Молчаливый Кэл», занимался государственными делами не более четырёх с половиной часов в день. Остальное время он дремал. Когда президент не спал, он просто сидел, положив по привычке ноги в открытый ящик стола, и считал автомобили, проезжавшие по Пенсильвания-Авеню. Немудрено, что итогом такого президентства стала Великая Депрессия, разразившаяся, впрочем, уже при следующем главе Овального кабинета — Герберте Гувере. Он считал себя великим экономистом, но по факту его решения превратили крупный биржевой кризис в полномасштабную экономическую катастрофу. И бомжи в его честь стали называть свои поселения из коробок и одеял «Гувервиллями».

Более свежая история — Джеральд Форд. Он довёл Вьетнамскую войну до полного поражения. И был так непопулярен, что его дважды пытались убить, причем оба раза — женщины. Двух лет у руля ему хватило для того, чтобы с треском проиграть выборы какому-то актёру. К слову, его предшественник, Ричард Никсон, вошёл в историю как феноменальный лжец под присягой, а вышел из неё «по своему желанию», чтобы избежать импичмента.

Перечислять можно ещё многих и долго. Но вот феномен — при всех таких ничтожествах во власти #Америка не только не рухнула, но превратилась в сверхдержаву. Тогда как Российской Империи хватило одного неудачливого правителя — Николая II, хорошего полковника, но никчёмного государя. А #СССР не смог выдержать и пяти лет пребывания у власти пустозвона Михаила Горбачева. А #Россия…

Её Господь пока хранит. Она пережила и алкоголика, и «айфончика», и при нынешнем всё ещё держится!

Однако в чём же секрет и магия Америки?

Неужели только в американской демократии и разделении властей?

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