СО РАН нашел вещество для криосна и успешно протестировал его на мышах

Исследователи СO РАН вновь сделали удивительное открытие, которое может революционизировать мир науки и медицины. После длительных исследований они наконец-то нашли идеальное вещество для криосна – вещество, способное изменить парадигму современной медицины.

Криосон – это процесс замораживания организма до невероятно низких температур, который позволяет замедлить все жизненные процессы. Поэтому его использование имеет огромный потенциал для консервации органов и тканей, тем самым ликвидируя проблему длительного ожидания донорских органов, а также предоставляя новые перспективы в лечении ряда смертельных заболеваний.

Но именно поиск подходящего вещества для криосна был долгим и трудным процессом, который требовал высоких навыков и уникальных знаний. Однако ученые из СO РАН несомненно проявили свой профессионализм и после долгих лет исследований наконец нашли идеальное вещество для криосна.