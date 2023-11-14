 

СО РАН нашел вещество для криосна и успешно протестировал его на мышах

14.11.2023, 19:43, Разное
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Исследователи СO РАН вновь сделали удивительное открытие, которое может революционизировать мир науки и медицины. После длительных исследований они наконец-то нашли идеальное вещество для криосна – вещество, способное изменить парадигму современной медицины.

Криосон – это процесс замораживания организма до невероятно низких температур, который позволяет замедлить все жизненные процессы. Поэтому его использование имеет огромный потенциал для консервации органов и тканей, тем самым ликвидируя проблему длительного ожидания донорских органов, а также предоставляя новые перспективы в лечении ряда смертельных заболеваний.

Но именно поиск подходящего вещества для криосна был долгим и трудным процессом, который требовал высоких навыков и уникальных знаний. Однако ученые из СO РАН несомненно проявили свой профессионализм и после долгих лет исследований наконец нашли идеальное вещество для криосна.


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