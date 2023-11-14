 

В Шереметьево заработала система антидрон «ЕНОТ-СД» с ПО от Kaspersky Lab

14.11.2023, 19:24, Разное
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В столичном аэропорту Шереметьево теперь активно функционирует радиолокационный комплекс, который обнаруживает дроны и обеспечивает защиту от них. Эту информацию сообщило агентство ТАСС, ссылаясь на официальные данные.

Система «ЕНОТ-СД» представляет собой программно-аппаратный комплекс, который автоматически выявляет низко летящие объекты, включая малые беспилотные летательные аппараты, и после этого выполняет их визуальную верификацию и подавление. Главной целью установки данного ПАК является обеспечение безопасности полетов в Шереметьево.

Как отмечает агентство ТАСС, излучение радиолокационной станции для обнаружения и определения координат движущихся целей не оказывает нежелательного воздействия на работу наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи, размещенных в районе аэродрома Шереметьево.

Система «ЕНОТ-СД» действует в тесном взаимодействии с программной платформой, предоставленной «Лабораторией Касперского», и оборудована встроенным искусственным интеллектом, который позволяет системе визуально регистрировать дроны и также идентифицировать и классифицировать их. Дополнительным преимуществом программного обеспечения от «Лаборатории Касперского» является возможность обнаруживать даже те БПЛА, которые работают в режиме радиомолчания.


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