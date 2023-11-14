 

Произраильские активисты сожгли и вылили в океан 32 тонны мазута назло Грете Тунберг

14.11.2023, 19:33, Разное
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На четырёх континентах прошла акция протеста против пропалестинской позиции экоактивистки Греты Тунберг.

Поддерживающие Израиль активисты рвали и сжигали её портреты, а также нарисовали на пляжах огромные звёзды Давида горящим мазутом. Оставшееся топливо слили в океан.

Наиболее масштабная акция прошла в США, где к ней присоединились местные правые активисты и сторонники Конфедерации. Последние объяснили, что не поддерживают Израиль, но исламистов и Тунберг считают «бо́льшим злом».

– Мы не позволим вести антиизраильскую пропаганду, прикрываясь экологической повесткой, – заявил один из организаторов перфоманса в Калифорнии. – Антисемиты всего мира должны понять: выпады против Израиля дорого обходятся, в том числе и для планеты. Мы также рады приветствовать на сегодняшней акции наших идеологических оппонентов, приехавших из восьми штатов. Поверьте, услышать от этих ребят, что бывает кто-то хуже Израиля, – это многого стоит.

Некоторые радикалы предлагали в дальнейшем на каждый антиизраильский выпад Тунберг отвечать истреблением одного краснокнижного вида животных или растений, но большинство протестующих их не поддержали.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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