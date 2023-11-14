 

Ученые Института леса КАРНЦ РАН занимаются клонированием растений

14.11.2023, 18:31, Разное
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Ученые Института леса КарНЦ РАН активно занимаются исследованиями и внедрением методов клонирования растений. Клонирование – это процесс создания точных копий оригинального растения, путем размножения его генетического материала. Эта техника имеет огромный потенциал и может быть использована в различных областях, включая садоводство, сельское хозяйство, лесное хозяйство и охрану биоразнообразия.

Одной из самых важных частей исследования является выбор подходящего исходного растения-донора. Ученые определяют растение с желаемыми качествами, такими как устойчивость к болезням, высокая продуктивность или способность выжить в экстремальных условиях.

После выбора исходного растения проводится процедура сбора его генетического материала, которая включает получение тканей или отдельных клеток. Затем генетический материал размножается с использованием специальных техник, таких как культура тканей или полиплоидизация.


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