Microsoft представила эксклюзивный комплект Xbox Series X с шоколадным дизайном и съедобным геймпадом
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Microsoft выпустила уникальный комплект, связанный с выходом фильма “Вонка”. Об этом было объявлено на официальном сайте компании.
В рамках акции Microsoft проводит розыгрыш подарочного набора среди любителей сладостей и видеоигр. Сам комплект включает в себя Xbox Series X, оформленную в виде шоколадной плитки, три геймпада, один из которых выполнен из съедобного шоколада, стойку, стилизованную под витрину кондитерской, набор из пяти шоколадных трюфелей и трехмесячную подписку Xbox Game Pass Ultimate.
Следует отметить, что коллекционный комплект выпущен в единственном экземпляре и будет разыгран в социальной сети X (ранее Twitter). Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на официальный аккаунт Xbox и сделать репост соответствующего поста. Победителя объявят 25 декабря 2023 года. Принять участие в конкурсе могут пользователи из стран, где имеется официальное подразделение Xbox.
Релиз фильма “Вонка” назначен на 15 декабря, он является приквелом к классической “Вилли Вонка и шоколадная фабрика” 1971 года, в котором главную роль исполнил Тимоти Шаламе.
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