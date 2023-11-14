Microsoft представила эксклюзивный комплект Xbox Series X с шоколадным дизайном и съедобным геймпадом

Microsoft выпустила уникальный комплект, связанный с выходом фильма “Вонка”. Об этом было объявлено на официальном сайте компании.

В рамках акции Microsoft проводит розыгрыш подарочного набора среди любителей сладостей и видеоигр. Сам комплект включает в себя Xbox Series X, оформленную в виде шоколадной плитки, три геймпада, один из которых выполнен из съедобного шоколада, стойку, стилизованную под витрину кондитерской, набор из пяти шоколадных трюфелей и трехмесячную подписку Xbox Game Pass Ultimate.

Следует отметить, что коллекционный комплект выпущен в единственном экземпляре и будет разыгран в социальной сети X (ранее Twitter). Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на официальный аккаунт Xbox и сделать репост соответствующего поста. Победителя объявят 25 декабря 2023 года. Принять участие в конкурсе могут пользователи из стран, где имеется официальное подразделение Xbox.

Релиз фильма “Вонка” назначен на 15 декабря, он является приквелом к классической “Вилли Вонка и шоколадная фабрика” 1971 года, в котором главную роль исполнил Тимоти Шаламе.