CNN – в руководстве США растут разногласия относительно действий Байдена на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Энтони Блинкен в своём письме к сотрудникам Госдепа признал наличие разногласий касательно подхода Байдена к войне между Израилем и ХАМАС, передаёт CNN. Признание было сделано на фоне «растущего гнева и несогласия» не только внутри Госдепа, но и в администрации Байдена в целом. Пока одни сотрудники «тихо негодуют», другие открыто призывают к прекращению огня и увольняются, не поддерживая действия США.



AP

Госсекретарь США Энтони Блинкен признал наличие разногласий в Государственном департаменте по поводу подхода администрации Байдена к войне между Израилем и ХАМАС, пишет CNN. Такое заявление следует из электронного письма госсекретаря, направленного в понедельник сотрудникам департамента.

Послание Блинкена было сделано на фоне «растущего гнева и несогласия не только среди сотрудников Госдепартамента, но и в администрации Байдена в целом», передаёт издание. На прошлой неделе в американских СМИ появились данные о сотнях сотрудников Агентства США по международному развитию, которые подписали открытое письмо с призывом прекратить огонь, а в самом Госдепартаменте между тем неоднократно появлялась информация о «несогласных» с политикой руководства США.

Как отмечает CNN, недовольство действиями Байдена на Ближнем Востоке наблюдается во многих государственных структурах, однако наиболее ожесточённая реакция была вызвана внутри Госдепартамента. Так, некоторые чиновники публично увольняются из ведомства из-за подхода администрации Байдена к конфликту. В других подразделениях администрации официальные лица пока «тихо негодуют» по поводу роста числа жертв среди мирного населения, пишет издание.

В своём письме Блинкен также представил обзор своей недавней поездки на Ближний Восток, отметив, что «главная цель США остаётся неизменной: как можно скорее завершить этот ужасный конфликт». Госсекретарь признаёт, что «погибло слишком много палестинских гражданских лиц», и призывает «делать гораздо больше, чтобы уменьшить страдания людей».

В понедельник на брифинге в Госдепе пресс-секретарь Мэттью Миллер, отвечая на вопросы о растущих разногласиях, заявил, что «в Госдепартаменте, как и в любой другой организации, есть люди с разными взглядами», добавляет CNN. Однако на данный момент проблема остаётся нерешённой — до сих пор администрация Байдена продолжает вести спорную политику на Ближнем Востоке, помогая Израилю, что только усугубляет напряжение среди высокопоставленных лиц.

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