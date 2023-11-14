Мнение: Заложники?
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Из сектора Газа эвакуировали 99 граждан России, в том числе 43 ребенка. 70 россиян уже вернулись в Москву. Вчера самолет МЧС доставил их в Домодедово.
Всего в списках на вывоз из Газы – около 600 россиян и 300 граждан соседних с Россией государств.
Оказывается, списки тех, кто может покинуть Газу через КПП Рафах проходят обязательное согласование в Тель-Авиве. Без разрешения Израиля Египет никого не пропускает. Таковы договоренности.
Выходит, что граждане России, которых угораздило оказаться в секторе Газа на момент начала израильской спецоперации, сегодня оказались в роли заложников?
Или я что-то не понимаю? Мы чего-то не знаем? Или все это хамасовская пропаганда?
На снимке: Ил-76 МЧС России доставивший в Россию беженцев из сектора Газа, фотография отсюда.
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Источник: Ирек Муртазин
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