 

Для облегчения работы судов способность совершить преступление будут считать признаком подготовки к его совершению

14.11.2023, 17:33, Разное
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Российским судам вскоре станет намного легче устанавливать виновность и выносить обвинительные приговоры – способность совершить преступление разрешат считать признаком подготовки к его совершению.

Это резко сократит число случаев, когда очевидные преступники избегают наказания исключительно из-за отсутствия доказательной базы.

Реформа потребует масштабных изменений по линиям трёх ведомств: Верховного суда, Минюста, Государственной думы. Уже создана межведомственная рабочая группа, которая обеспечит «абсолютную юридическую чистоту» всей затеи.

– У нас есть статья 30 УК, замечательная статья – приготовление к преступлению. По ней одной можно давать 1/2 от максимального срока, – поясняет источник, – Но очень часто даже приготовление практически невозможно доказать. Это надо исправлять.

Планируется, что способность человека к совершению несостоявшегося по любым причинам преступления вкупе с наличием у него мотива будет трактоваться как приготовление к нему. Это облегчит работу не только судов, но и следствия – отныне дело можно будет направлять в суд даже при отсутствии прямых доказательств виновности. Ожидается, что раскрываемость преступлений в стране вырастет в разы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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