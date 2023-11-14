Скандалы: «Наглая диверсия»

WS: Подрыв «Северных потоков» устроил офицер военной разведки Украины Роман Червинский

Причастность Украины к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» западные СМИ признают почти открыто. В течение последнего года они регулярно публиковали новые сведения об обстоятельствах этой подводной диверсии. Теперь издание The Washington Post сумело выяснить имя главного организатора террористической атаки. Им оказался Роман Червинский, бывший командир одного из подразделений Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины.

«Лента.ру» разбиралась, что известно о причастности офицера к уничтожению российских энергетических объектов и почему Служба безопасности Украины внезапно обвинила его в негласных связях с Россией.

«Наглая диверсия»

The Washington Post не впервые публикует подробности об организации Украиной атаки на российские газопроводы. В июне 2023 года журналисты писали, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) было в курсе готовившейся провокации, однако не предприняло каких-либо действий, чтобы помешать украинской стороне реализовать задуманное.

Как утверждалось, глубоководные трубы были подорваны группой военных водолазов, которые подчинялись непосредственно главе Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному.

Координатором нападения, как сумело выяснить издание, стал Роман Червинский, 48-летний полковник ССО

Как сообщило издание The Washington Post украинские чиновники и военные, знакомые с планированием «наглой диверсии», именно этот офицер сыграл в произошедшем центральную роль, что «представляет собой самое прямое на сегодняшний день доказательство причастности руководства Вооруженных сил Украины и Службы безопасности Украины к скандальному акту саботажа».

Роман Червинский (…) управлял логистикой и поддержкой команды из шести человек, которая арендовала парусник под вымышленными именами, использовал глубоководное водолазное оборудование для установки взрывных устройств на газопроводах

The Washington Post

Примечательно, что, как утверждают источники газеты, украинское командование не стало посвящать президента в замысел операции.

Владимир Зеленский не знал о намерениях военных атаковать трубопроводы до того, как диверсия состоялась, настаивают источники

«Роль Романа Червинского иллюстрирует сложную динамику и внутреннее соперничество военного правительства (…), где разведывательный и военный истеблишмент Украины часто находится в противоречии с политическим руководством», — заключает The Washington Post.

Не договорился

Имя украинского разведчика не впервые упоминается в связи с диверсиями спецслужб, направленными против безопасности России. Как заверяют инсайдеры американского издания, с февраля прошлого года полковник Роман Червинский находился в подчинении генерал-майора Виктора Ганущака, ветерана ССО и близкого соратника главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного. Также офицер занимал руководящие должности в Службе безопасности Украины (СБУ).

Например, летом 2020 года Роман Червинский курировал провокацию с выманиванием в Белоруссию бойцов ЧВК «Вагнер»

Тогда Роман Червинский публично обвинил в ее срыве офис президента Украины и лично его руководителя Андрея Ермака. После этого офицер был уволен из Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Но после начала специальной военной операции он явился в военкомат добровольцем и был определен в одну из частей ССО.

В интервью изданию Der Spiegel он также признавался, что планировал и совершал убийства высокопоставленных «пророссийских сепаратистов», а также стоял за похищением свидетеля по делу о крушении малазийского Boeing 777 около села Грабово 17 июля 2014 года.

Сейчас 48-летний полковник, как пишет издание «Страна.ua», находится в одном из киевских СИЗО. Его обвиняют в превышении служебных полномочий по делу о ракетных обстрелах аэродрома Канатово в Кировоградской области летом прошлого года.

Посадите меня туда же. Вы ******* [надоели] этим цирком заниматься. Какого *** [черта] он там сидит? Вы там с ума посходили или что?

неизвестный сторонник Романа Червинскогона заседании суда по избранию меры пресечения

Как полагают в СБУ, сотрудники которой возбудили дело на бывшего коллегу, тот без согласования с начальством решил завербовать российского летчика, а в итоге сам стал объектом разработки российских спецслужб.

В итоге благодаря полученной от Романа Червинского информации Военно-космические силы России сумели повредить аэропорт и уничтожить хранившееся там вооружение. В результате атаки погиб командир воинской части, еще 17 военных получили ранение. «Негодяй, действия которого привели к смерти одного украинского военного и ранению еще семнадцати, должен понести заслуженное наказание», — заявил председатель СБУ Василий Малюк.

Это история о том, как не нужно проводить спецоперации, не согласованные и не скоординированные спецслужбами

Анатолий Буличофициальный представитель Главного следственного управления СБУ

Дело возбуждено по части 5 статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины («Превышение служебных полномочий»). Свою вину, однако, задержанный офицер не признает. Точно так же он отрицает свою причастность к уничтожению «Северных потоков», называя публикации СМИ на этот счет «российской пропагандой».

Все предположения о моей причастности к атаке на «Северный поток» распространяются российской пропагандой без каких-либо оснований

Роман Червинскийбывший командир одного из отрядов ССО ВСУ

«Это не российская вертикаль»

Противоречия, возникающие между политическим и военным руководством, — характерная особенность украинской политической системы, которую нередко подчеркивают западные СМИ в своих публикациях. В случае с подрывом «Северных потоков» президент Владимир Зеленский действительно мог быть не в курсе готовящейся операции ССО, считает политолог Олег Бондаренко, директор Фонда прогрессивной политики.

В разговоре с «Лентой.ру» он заявил, что противоречия между президентом и армейским командованием, которое отвечает за специальные операции, носят естественный характер и укладываются в логику отношений Украины с западными партнерами.

На Украине невозможно в принципе политическое единоначалие. Не надо пытаться российскую вертикаль власти натянуть на эту страну. Это множество центров принятия решений, которые взаимодействуют с внешними силами по своему усмотрению, в том числе в условиях боевых действий

Олег Бондаренко политолог, директор Фонда прогрессивной политики

По его словам, с военным руководством Украины напрямую работают их американские и британские коллеги, минуя команду президента. Это объясняет осведомленность США о намерениях ССО Вооруженных сил Украины взорвать трубопроводы за несколько месяцев до исполнения теракта.

Это всегда было нормально для Украины, ничего сверхъестественного. Рассредоточенность власти делает это государство довольно гибким. Разные точки интересов и центров силы влияют на политическую жизнь одновременно. Контакты по военной линии будут продолжаться, даже если отношения по дипломатической линии будут ухудшаться

Олег Бондаренко политолог, директор Фонда прогрессивной политики

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Сейчас Роман Червинский, а вместе с ним и противники Владимира Зеленского (в основном из числа сторонников бывшего президента Петра Порошенко) утверждают, что дело против разведчика — «политический заказ» Андрея Ермака. Сторонники власти, в свою очередь, настаивают на самоуправстве офицера.

Кто из них прав — могут показать только секретные документы, которые вряд ли публично продемонстрируют даже в ходе судебного разбирательства.

Однако эта история остается одной из наиболее обсуждаемых в украинском информационном пространстве и вполне может стать очередной «точкой притяжения» для критиков действующего президента.

Оригинал материала: “Лента.ру”