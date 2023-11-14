 

Рупор кремлевской пропаганды: Газа. 14.11.2023

14.11.2023, 16:20, Разное
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Израиль в ближайшее время сможет достичь цели по полному окружению Газы, продвинувшись вдоль побережья и полностью отрезав город по поверхности от остальной части Сектора Газа. При этом ХАМАС сохраняет определенные возможности по сообщению Газы с остальной частью анклава через подземные тоннели.

Разговоры о том, что ХАМАС куда-то бежит из Газы носят пропагандистский характер, поскольку сам характер окружения города исключает серьезное отступление основных сил ХАМАС и Исламского Джихада куда-либо. Поэтому бои в Газе и Бейт-Хануне продолжается.

Расчет ХАМАС как и раньше будет строиться на оборону с опорой на тоннели и жилую застройку с целью максимального затягивания сопротивления и нанесения максимально возможных потерь ЦАХАЛ в условиях нарастания внешнего давления на Израиль. Поэтому не случайно, ряд официальных лиц Израиля заявляют, что время ЦАХАЛ на операции в Секторе Газа ограничено.

Источник: Colonel Cassad


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