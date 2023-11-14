Скандалы: Москва не для москвичей

Как покидающие столицу жители решают квартирный вопрос

Расхожее выражение «Москва не резиновая» начинает утрачивать свою актуальность. Если ещё недавно столица была центром притяжения, куда стремились из других регионов за заработком и более высоким уровнем жизни, то в последние годы наметилась иная тенденция – из Москвы стали чаще уезжать, причём в числе покидающих столицу высока доля так называемых коренных её жителей. Как они чаще всего распоряжаются остающейся недвижимостью и куда переселяются?

Кого считать коренными и сколько их?

Термин «коренной житель», в том числе москвич, далёк от научности, хотя в обывательских разговорах довольно широко используется. При этом зачастую возникают разногласия, кого считать таковым: надо ли родиться в Москве, чтобы получить этот статус, или этого недостаточно. Некоторые спорщики пытаются положить визави на лопатки, щеголяя проживанием в столице в третьем, четвёртом или даже пятом поколении. Проверить это сложно, если не изучать досконально генеалогическое древо каждого отдельного гражданина, и статистические ведомства не считают нужным возлагать на себя эту кропотливую миссию.

– «Коренной москвич» – это, конечно, не научный термин. В быту это тот, чьи бабушки и дедушки или как минимум родители родились в данном населённом пункте, – объясняет «Октагону» генеральный директор фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов. – Если же говорить о тех, кто родился в месте постоянного проживания, то на сегодняшний день есть только один официальный документ, который может это показать. Это Всероссийская перепись населения.

Последний раз перепись проводилась в России в 2020 году, когда численность населения Москвы составляла около 13 миллионов человек.

Из раздела переписи «Население по месту рождения и месту проживания» следует, что на вопрос о том, где родился и проживает, ответили всего 7,4 миллиона респондентов, из них в качестве места рождения столицу указали 6,8 миллиона. В другом разделе – о продолжительности проживания в месте постоянного жительства – можно найти данные, согласно которым из 8,4 миллиона ответивших на вопрос в Москве с рождения проживают 6,4 миллиона человек.

– Можно строить гипотезу, что те, кто родился не в Москве, были склонны не отвечать на этот вопрос, хотя это и рождает поле для своего рода спекуляций, – продолжает Александр Пузанов.

Если следовать этой гипотезе, то из всех постоянно проживавших в 2020 году в Москве людей менее половины (49 процентов) там родились. Данные предыдущей переписи от 2010 года свидетельствуют о том, что общая численность москвичей составляла 11,5 миллиона человек, на вопрос о продолжительности жизни в Москве ответили 10,9 миллиона, а о проживании в городе с рождения заявили 6,3 миллиона. То есть можно предположить, что тогда доля родившихся в Москве москвичей составляла 55 процентов.

К морю и не только

Статистики по числу уехавших за последние три года не существует. Опросы едва ли можно считать релевантными – люди нечасто соглашаются раскрыть личную информацию. Однако риелторы заявляют о том, что работы у них в последние годы существенно прибавилось. А преимуществом работодателя становится предоставляемая сотруднику возможность работать удалённо. Кроме того, как говорит создатель сервиса по релокации и долгосрочным командировкам, руководитель группы компаний «КРЭС» Анатолий Лизунов, многие москвичи в последние несколько лет уезжают из столицы в регионы на проектную работу:

– Ещё в прошлом десятилетии в России было запущено большое число национальных проектов. Все они требуют большого количества человеческих ресурсов. За счёт этого за последние годы сильно увеличилась мобильность нации – как среди синих, так и среди белых воротничков. Этот тренд начался примерно с середины 2017 года.

Есть, по его свидетельству, и те, кто уезжает за более размеренным образом жизни или более подходящим климатом. Среди наиболее популярных локаций Сочи, Санкт-Петербург, Калининградская область, Новосибирск, Алтай.

– В последнее время активно пошёл Кисловодск, Выборг и даже Благовещенск. Многие из тех москвичей, которые уехали за границу, возвращаются, но оседают уже чаще в Новой Москве, предпочитая тишину и спокойствие, – рассказывает эксперт.

Примечательно, что перепись эти тенденции практически никак не отражает. Например, в 2010 году среди родившихся в Москве в Санкт-Петербурге проживали 22,4 тысячи человек, в 2020-м – всего 16 тысяч. В Краснодарском крае – 13,2 тысячи, в 2020-м – 10 тысяч. Правда, выросло число москвичей, проживающих в Подмосковье – 422,5 тысячи против 376,3 тысячи в 2010 году. Специалисты связывают это с тем, что покидающие столицу предпочитают сохранять регистрацию в ней и не спешат делиться данными о своём фактическом месте проживания.

Продать или сдать?

– Раньше была так называемая московская прописка, которую никто не хотел терять. Сейчас с этим легче, но сохраняются различные московские социальные программы, от которых люди также не хотят отказываться. Подозреваю, что в большинстве случаев московскую регистрацию не меняют. Снимают или покупают недвижимость в новом для себя регионе, но и жильё в столице оставляют, – рассуждает Александр Пузанов.

Статистика, по его словам, это подтверждает. Многие москвичи покупают квартиры в подмосковных городах – например, в Химках или Мытищах. Средняя обеспеченность жильём там составляет 30–35 квадратных метров на человека. В Москве – около 21 квадратного метра.

– Сразу понятно, что здесь что-то не так. Видимо, реальное население Химок и Мытищ гораздо больше, чем статистическое, как раз потому, что люди там покупают квартиры, но не выписываются из Москвы, чтобы не терять доступ к социальным благам, – отмечает гендиректор фонда «Институт экономики города».

Это подтверждает Анатолий Лизунов. По его наблюдениям, всю московскую недвижимость продают крайне редко. Чаще всего на этот шаг идут те, кто переезжает за границу, рассчитывая остаться там навсегда. Однако при этом и риски существенно возрастают.

– Зачастую уехавшие за границу возвращаются, испытав на новом месте сильное разочарование. И если квартиры в Москве не осталось, люди оказываются в заложниках у этой ситуации. По моему опыту, многие из тех, кто оставил в столице хотя бы маленькую студию, едут обратно, – комментирует он, советуя по возможности сохранять плацдарм для отступления.

Доверять или рисковать?

В прошлом году риелторы отметили в Москве бум сдачи недвижимости в аренду. Рынок впервые стали называть рынком арендатора – спрос оказался ниже предложения. Переизбыток арендного жилья был связан как с отъездом москвичей, так и с пересмотром ими планов по продаже квартир. Многие из тех, кто намеревался реализовать свою недвижимость, отказались от этой идеи в пользу сдачи в аренду, поскольку выгодно продать квартиру оказалось невозможным.

– Мы не первый год живём в Геленджике и хотели продать свою «двушку» на проспекте Мира. Выставили её на продажу, но за три месяца не получили ни одного нормального предложения. Потеряли много денег из-за простоя и в итоге сдали семье из Самары. Правда, в результате столкнулись с ещё большими убытками: арендаторы оказались очень неаккуратными и фактически разрушили квартиру. Теперь предстоит делать там полноценный ремонт, тратиться на перелёты в Москву и аренду жилья уже для себя, – делится с «Октагоном» Юлия Смирнова.

По сути, в этом заключается главный риск арендодателя, особенно в случае, если он уезжает из Москвы и не может время от времени контролировать сохранность недвижимости. Не желая сталкиваться с этими проблемами, некоторые уезжающие и не сдают, и не продают свои квартиры, теряя потенциальный доход. Выгодоприобретателями в этой ситуации становятся фирмы, предлагающие услуги доверительного управления. За 10–20 процентов от суммы арендного платежа владелец доверяет квартиру специальной компании, которая следит за порядком, сама находит жильцов и контролирует своевременность оплаты.

О востребованности этой услуги можно судить по статистике отдельной организации. Как сообщил изданию Анатолий Лизунов, работающий в этом бизнесе, если в 2017 году в доверительном управлении у его фирмы было 200 квартир, то в 2023-м – 2 тыс. Впрочем, по его словам, к услугам его компании, как правило, прибегают состоятельные люди. Желающий сдать «однушку» на окраине и выручить за неё 30 тыс. в месяц едва ли будет готов тратиться на доверительное управление. Остаётся рисковать.

Оригинал материала: “Октагон”