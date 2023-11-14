 

На суде случайно раскрыли секретную сделку между Apple и Google

14.11.2023, 16:00, Разное
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В ходе антимонопольного судебного процесса против Google стало известно, что Apple получает 36% от доходов Google от поисковой рекламы в браузере Safari. Об этом пишет Bloomberg.

Эту информацию случайно раскрыл профессор Кевин Мерфи из Чикагского университета, который был приглашен в качестве свидетеля защиты Google. Согласно данным агентства Bloomberg, главный адвокат компании Джон Шмидтлейн “заметно скривился” при упоминании этой цифры, которая изначально была конфиденциальной.

Соглашение между этими американскими компаниями было заключено в 2002 году и предусматривало установку поисковика Google по умолчанию в фирменном браузере Apple Safari. Это соглашение оказалось критически важным для Google, поскольку оно обеспечило доступ к пользователям iPhone, подчеркивает Bloomberg.

Министерство юстиции утверждает, что данное соглашение служит доказательством злоупотребления Google своим доминирующим положением на рынке поисковых систем и рекламы.


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