Apple подарила четыре iPhone 15 Pro Max человеку, которому отправила 60

Пользователь TikTok под ником @legends_gio заказал четыре iPhone 15 Pro Max на сайте Apple, но когда получил свой заказ, обнаружил в посылке 60 смартфонов, вместо четырех ожидаемых. Все они были с 1 ТБ памяти.

Согласно американским законам, @legends_gio имел право оставить все устройства, но Apple связалась с ним и попросила вернуть 56 лишних смартфонов. Оставив себе четыре устройства, включая три с 1 ТБ памяти вместо ожидаемых 256 ГБ, блогер сэкономил $1,2 тыс.