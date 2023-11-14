Закон о продаже презервативов по рецептам прошёл первое чтение

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14.11.2023, 15:33, Разное
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Глава комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина представила программу «Демография-2030».

Согласно проекту, в ближайшие пять лет планируется увеличить рождаемость минимум в два раза, прежде всего среди граждан моложе 25 лет.

– Давно доказано, что лучше всего беременность и рождение ребёнка переносит молодой организм, а у нас молодёжь часто откладывает рождение ребёнка. Поэтому мы предлагаем комплекс мер, нацеленный именно на эту группу, – объявила Останина.

Депутаты предлагают внести поправки в национальный проект «Демография» – увеличить сумму материнского капитала на 10%, ввести дополнительные пособия для малоимущих граждан, а также законодательно зафиксировать условия по ипотеке для молодых семей в размере «не выше ключевой ставки ЦБ».

Также разрабатываются ограничения на розничную реализацию средств контрацепции, в том числе презервативов. Соответствующий законопроект уже прошёл первое чтение, и если инициатива Останиной будет поддержана во втором и третьем чтениях, то в 2024 году россияне смогут приобрети «Изделие №2» исключительно по рецепту врача.

– Самые высокие показатели рождаемости были у нас в стране до революции и в первые годы советской власти, то есть в период, когда презервативов в современном понимании не было, – говорит автор документа. – А чтобы не подцепить всякую заразу, достаточно не прыгать в койку к незнакомым людям. Это достаточно очевидные вещи.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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