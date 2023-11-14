 

Петржела призвал российских футболистов отказаться от гражданства ради прогресса

14.11.2023, 14:55, Разное
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Экс-главный тренер петербургского “Зенита” Властимил Петржела поделился своими мыслями о будущих трансферах российских футболистов и призвал их принять радикальное решение ради карьерного роста. Он утверждает, что смена гражданства становится единственной возможностью для российских игроков достичь выдающихся результатов в своей карьере. По его мнению, в современной Европе футболистам с российскими паспортами будет крайне сложно найти команду, которая готова подписать их.

Эта точка зрения нашла поддержку и у других известных спортсменов, таких как бывший защитник сборной РФ и московского ЦСКА Василий Березуцкий. Он советует российским атлетам рассмотреть возможность уезда из страны, особенно если они потратили много лет на тренировки и не могут реализовать свой потенциал из-за политических ограничений.

Важно отметить, что в феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из участия во всех международных турнирах, что осложнило ситуацию для российских футболистов, стремящихся к мировой известности.


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