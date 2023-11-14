 

Собянин: Москва поставила рекорд по вводу новых крупных транспортных объектов

14.11.2023, 14:28, Новости дня
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Для Москвы текущий год стал рекордным по количеству новых транспортных объектов. Об этом в своем телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Он напомнил, что в марте замкнулась Большая кольцевая линия (БКЛ). В начале сентября открылся новый участок Солнцевской линии со станциями “Пыхтино” и “Аэропорт Внуково” и продление северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии со станциями “Яхромская”, “Лианозово” и “Физтех”

“В общей сложности — 14 станций за год”, – уточнил градоначальник.

В августе запущено движение по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3). Линия связала столичный Зеленоград и подмосковный город Раменское. Спустя несколько недель открылся четвертый диаметр от Апрелевки до Балашихи.

На МЦД доступно более 100 пересадок на метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и другие диаметры.

Также Собянин отметил запуск движения по проспекту Багратиона, южному направлению Московского скоростного диаметра (МСД) и старт круглогодичных регулярных пассажирских перевозок по Москве-реке.

Напомним, что в феврале 2023 года открылось электродепо “Нижегородское” Большой кольцевой линии. Подходят к концу работы на электродепо “Аминьевское”.

Продолжается строительство станции метро “Гольяново” в одноименном районе на востоке Москвы. Она станет конечной на Арбатско-Покровской линии. Транспортная доступность улучшится для 230 тысяч местных жителей.


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