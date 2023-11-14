Скандалы: Американская мечта Лизы Шифф

Построившая крупнейшую пирамиду мошенница долгие годы выдавала себя за талантливого арт-консультанта и водила дружбу со звездами масштаба Леонардо Ди Каприо

Истории об аферах, жертвами которых становятся самые богатые и знаменитые жители Нью-Йорка, в последние несколько лет стали традицией в американских СМИ. Этой осенью в издании Town & Country появился новый сюжет. Его главная героиня — мошенница Лиза Шифф — долгие годы выдавала себя за талантливого арт-консультанта и водила дружбу со звездами масштаба Леонардо Ди Каприо.

Своими махинациями она затмила саму Анну Делви: Лиза не только вела роскошный образ жизни за счет влиятельных клиентов, но и сумела построить финансовую пирамиду. Как девушка из простой семьи изобрела изощренный способ заработка и почему обман был раскрыт — в материале «Ленты.ру».

«Очевидно, у нее было много денег»

В 2000 году Лиза Шифф зарегистрировала собственную фирму SFA Advisory и постепенно обзавелась репутацией одного из лучших арт-дилеров и консультантов в США. «Это было дерзко. Я понятия не имела, что делаю», — говорила она. Но благодаря этой дерзости миллионеры, которые желали инвестировать в искусство или пополнить свои коллекции очередным шедевром, более 20 лет доверяли ей без толики сомнения. Коллеги же считали Шифф не просто профессионалом своего дела, а обладательницей некого дара: Лиза безошибочно могла предсказать, в чьи работы стоит вложиться сегодня, чтобы хорошо заработать завтра.

Я всегда полагаюсь на свое чутье и действую по наитию

Лиза Шифф

По словам анонимного источника, однажды Шифф присутствовала на выставке в галерее Ларри Гагосяна в Беверли-Хиллз от имени Леонардо ДиКаприо. Когда представительнице звезды сказали, что она не первая в очереди на конкретное произведение, она разозлилась. Тогда Ди Каприо якобы дал Шифф номер телефона самого Гагосяна, чтобы попытаться заключить сделку напрямую. Лиза позвонила ему в семь часов утра и предельно ясно выразила свое недовольство. После разговора с ней галерист спросил одного из своих сотрудников: «Кто такая, черт возьми, Лиза Шифф?»

Состоялась ли в итоге та сделка, неизвестно. Тем не менее Шифф гордилась дружбой с Ди Каприо и курировала его ежегодные арт-аукционы в Сен-Тропе и Калифорнии. Там были представлены работы Пабло Пикассо, Джеффа Кунса, Ай Вэйвэя, Дэвида Хокни и Дэмьена Херста. Однако отношения с голливудским актером были недолгими — их пути разошлись в 2018 году по неизвестным причинам. «Мне нравилось работать с Лео. Я по нему скучаю», — сетовала Шифф, которая назвала в честь звезды своего сына.

Шифф обожала роскошь и жила не хуже своих состоятельных заказчиков. Она снимала квартиру на Манхэттене за 25 тысяч долларов (2,3 миллиона рублей по текущему курсу), водила ребенка в частную школу, а однажды выложила 100 тысяч долларов (9,2 миллиона рублей) за лечение от алкогольной зависимости в реабилитационном центре в Сан-Франциско. «Очевидно, у нее было много денег», — высказывался художник Дженнаро Брукс-Черч, который спроектировал инсталляцию стоимостью 36 тысяч долларов (3,3 миллиона рублей) для выставочного пространства Шифф.

Столь влиятельное окружение требовало значительных затрат на респектабельный внешний вид. «Однажды Лиза спустила 32 тысячи долларов в парижском Loewe и в тот же день потратила еще 20 тысяч долларов на драгоценности», — рассказывала одна из жертв мошенницы, «принцесса нью-йоркской недвижимости» Кэндис Бараш, которую Шифф ласково называла Кэнди. В начале 2000-х Бараш прославилась тем, что защищала интересы людей, пострадавших во время теракта 11 сентября 2001 года.

Американская мечта

Журналистам удалось раскрыть некоторые факты биографии Лизы. Девушка родилась в небогатой семье, выросла во Флориде и поступила в Университет Мичигана, выбрав специальность искусствоведа. Затем она продолжила учебу в Париже, получила степень магистра истории искусств в Университете Майами и начала писать диссертацию в Городском университете Нью-Йорка. Защитить ее и получить докторскую степень ей так и не удалось, однако выпускница об этом не пожалела: Лиза мечтала разбогатеть, а научная сфера не сулила крупных заработков.

Дипломы позволили Шифф получить должность консультанта в аукционном доме Phillips. Эту работу она совмещала с преподаванием в нескольких колледжах. Когда Лизе исполнилось 30 лет, родители заявили, что больше не в состоянии ее содержать. Тогда она начала разрабатывать хитрую схему, которая и позволила ей «взлететь» в будущем. Немалую роль в этом сыграло удачное знакомство с мультимиллионершей Кэндис Бараш.

Лиза Шифф несколько лет помогала своей клиентке и ее мужу приобретать уникальные предметы искусства для их коллекции. Она быстро добилась расположения супругов, а Кэндис вообще считала ее лучшей подругой. Они постоянно общались по телефону, вместе путешествовали и предавались шопингу. Лиза даже присматривала за домашними животными Бараш, когда они с супругом уезжали в путешествия.

Почти сразу после того, как я встретила Шифф, она начала вести себя как лучшая подруга, а не деловой партнер. Вскоре и я, и мои близкие стали считать ее членом семьи

Кэндис Бараш

Не отказывая себе в развлечениях, одежде люксовых брендов, заграничных поездках первым классом, лимузинах и пятизвездочных отелях, Шифф смело тратила деньги своей приятельницы. Бараш настолько доверяла Шифф, что предоставила ей доступ к своим банковским картам для покрытия всех расходов. В итоге все, что Кэндис планировала потратить на картины, скульптуры, мебель или другие эксклюзивные вещи проходило через счета Лизы.

Шифф путешествовала по Китаю, Бразилии и Индии в поисках произведений искусства для своего внушительного списка клиентов. В их число входила и Бараш, которая утверждала, что платила ей 10-процентную комиссию за все транзакции. Предполагается, что именно она стала самым крупным источником доходов аферистки. К 2019 году Шифф помогла Кэндис собрать коллекцию, которая состояла примерно из 600 предметов стоимостью десятки миллионов долларов. В квартире Бараш на Парк-авеню их меняли один раз в год — в соответствии с текущей модой.

«Ты можешь лгать, ты можешь обманывать дважды»

Кэндис Бараш, как и другие клиентки Шифф, была уверена, что владеет уникальной коллекцией шедевров на миллионы долларов. Однако ничего из этих ценностей ей по-настоящему не принадлежало. Получая полные суммы на покупку того или иного экспоната, мошенница покупала его в рассрочку. А затем присваивала себе оставшиеся деньги.

Мир искусства — это самое простое место для ведения хитроумного бизнеса на любом уровне, в любой форме. Ты можешь составить схему… Ты можешь лгать, ты можешь обманывать дважды

Лиза Шифф

В течение 2021-2022 годов Шифф размещала в соцсетях фотографии, сделанные во время роскошных каникул в Мексике, на Карибах, Италии и Майами. Она также ездила с Бараш в Париж и Лондон, чтобы присмотреть и купить некоторые произведения искусства. Но постепенно «фундамент рушился, и по мере того, как стены смыкались над Шифф, она все отчаяннее пыталась посредничать в продажах, чтобы выиграть время».

Шифф удавалось хранить свою тайну до тех пор, пока однажды она не совершила сделку на гонконгском аукционе Sotheby’s. В конце 2022 года Лиза продала картину румынского художника Адриана Гени, которая являлась частью совместной коллекции Кэндис Бараш и Адама Шеффера, арт-дилера и бывшего директора галерей Pace и Lisson. Выручка Бараш и Шеффера должна была составить 2,5 миллиона долларов (230 миллионов рублей), однако каждый из них получил от Шифф лишь по 225 тысяч долларов (20 миллионов рублей).

На протяжении нескольких месяцев женщина оправдывалась тем, что не может добиться полной выплаты от покупателей, но позже ей пришлось признаться, что она попросту не в состоянии отдать долг. По ее словам, тяга к роскоши «загнала ее в финансовую яму». Лиза заверяла, что хотела объявить себя банкротом еще перед пандемией коронавируса, однако до сих пор этого не сделала.

После этого Шифф отправила электронные письма всем своим клиентам, сообщая, что переживает невероятно сложные финансовые времена, находится в долгу перед ними и не может выполнить свои обязательства.

А еще она заявила, что не собирается отвечать ни на какие вопросы, и предложила обращаться к ее адвокату.

Связи Лизы Шифф с друзьями из высшего общества закончились исками, в которых ее обвиняют в организации финансовой пирамиды. Точный размер долга пока неизвестен: полиция до сих пор опрашивает обманутых клиентов.

«Необходимо проводить грань между дружелюбием и дружбой со своими клиентами, — подводит итог Тодд Левин, который проработал 12 лет в совете директоров ведущей Ассоциации профессиональных арт-консультантов (APAA) и имеет 40-летний опыт работы. — Дружба усложняет ситуацию».

Оригинал материала: “Лента.ру”