В России изобрели микроскоп ударного типа

Один из отечественных стартапов стартап продемонстрировал общественности инновационный электронный микроскоп в форм-факторе кувалды.

Инструмент автоматически производит съёмку в момент нанесения удара.

По мнению разработчиков, учёные теперь смогут производить археологические раскопки в ускоренном режиме, не опасаясь окончательно разрушить артефакты древности – даже если это произойдёт, останутся детальные снимки, способные дать ответы на все вопросы.

– Иметь оригинальный старинный предмет, очищенный от грунта и готовый к экспонированию – это здорово, – признаёт глава команды разработчиков. – Но в условиях сокращения финансирования практически всех археологических программ, никто уже не может ковыряться в земле месяцами. Вести раскопки и искать ценности надо быстро и эффективно.

Вдобавок, считают учёные, в музеи уже никто не ходит, а для тех ретроградов, кто всё же предпочёл бы лично увидеть старинные предметы, разрабатывается следующая версия кувалды, которая будет ещё и создавать 3D-модель, пригодную к печати.

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