 

«Будущие солдаты Залужного» якобы платят тысячи долларов, чтобы сбежать за границу

14.11.2023, 13:07, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ситуация для Украины в ходе вооружённого конфликта оставляет желать лучшего. Наблюдается резкая нехватка резервистов, а многие новобранцы до сих платят тысячи долларов США за то, чтобы покинуть пределы страны. В побегах через горы, реки или просто через границу им помогают не только контрабандисты, но и коррумпированные украинские военные и чиновники, пишет Rzeczpospolita.


AP

Главком ВСУ Валерий Залужный объяснил The Economist, что украинский конфликт зашёл в тупик, в связи с чем ВСУ не смогут добиться прорыва. Эти откровения стали для Украины «ледяным душем». Военный уверен, что единственное, что может спасти положение ВСУ, — резкий технологический скачок и мобилизация дополнительных резервов. «Этого будет непросто добиться, принимая во внимание то, что почти каждую неделю украинские службы ловят новые преступные группировки, которые за большие деньги помогают украинским мужчинам сбежать за границу», — пишет Rzeczpospolita. 

Польское издание рассказывает, что несколько дней назад сотрудники полиции в Закарпатской области задержали несколько человек, которые были ответственны за один из каналов переброски мужчин призывного возраста в ЕС. Они занимались организацией транспорта для своих «клиентов». Более того, они снабжали их специальной термоодеждой, в которой они были в состоянии пересечь реку Тису на румынско-украинской границе. Наказание для них предусматривает от семи до девяти лет лишения свободы, но это не останавливает контрабандистов. За побег с Украины они требовали $3 тыс. с человека. 

Rzeczpospolita напоминает, что в начале ноября Государственное бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины ликвидировало преступную группу, в которую входили представители девяти командований военного подкрепления, расположенных главным образом в украинской столице и Киевской области. «Мужчинам призывного возраста удавалось уклониться от военной службы на основании фальшивых медицинских записей. Военная группа оказывала «комплексные услуги». Призывников не только исключали из резервного списка, но и помогали им покинуть пределы страны. Их «клиенты» получали подробную информацию о том, где, когда и каким образом сбежать за границу», — рассказывает издание.

Одновременно оно указывает, что эти «услуги» были доступны далеко не всем. Их стоимость варьировалась от $6 тыс. до $10 тыс. с человека, в результате более 100 украинцев таким образом смогли сбежать за границу. В числе «клиентов» были замечены также «взрослые сыновья» украинских банкиров.

Путей уклониться от армии на Украине много. В воскресенье украинские СМИ сообщили, что двое мужчин пытались бежать из страны через украинские Карпаты, пересекая горы на мотоциклах. Третий пытался скрыться в Венгрии на машине контрабандиста, которому он заплатил $4 тыс., резюмирует издание.

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.11 / Секретной службе пришлось защищать автомобиль внучки Байдена от угонщиков

14.11 / Bloomberg: Apple работает над «самой амбициозной» iOS

14.11 / Гибель мирного населения в секторе Газа вынуждает Запад усиливать давление на Израиль

14.11 / Расследование по «Северному потоку» выглядит всё менее достоверным на фоне противоречивой информации в западных СМИ

14.11 / Ставка Путина сыграла — украинцы начинают уставать от конфликта с Россией

13.11 / NTD – крупнейшие в Марокко древнеримские бани обнаружили во время раскопок

13.11 / От эстонского гражданства в основном отказываются в пользу российского и финского

13.11 / Пропутинский обозреватель для Daily Mail – В приготовленном на вашингтонской кухне украинском конфликте пора заключать мир

13.11 / Ouest-Francе – «настоящий тупик» — эксперты усомнились в возможности завершить украинский конфликт на поле боя

13.11 / Мэр Москвы назвал самые яркие культурные проекты столичного метро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика