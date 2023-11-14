«Будущие солдаты Залужного» якобы платят тысячи долларов, чтобы сбежать за границу

Ситуация для Украины в ходе вооружённого конфликта оставляет желать лучшего. Наблюдается резкая нехватка резервистов, а многие новобранцы до сих платят тысячи долларов США за то, чтобы покинуть пределы страны. В побегах через горы, реки или просто через границу им помогают не только контрабандисты, но и коррумпированные украинские военные и чиновники, пишет Rzeczpospolita.



AP

Главком ВСУ Валерий Залужный объяснил The Economist, что украинский конфликт зашёл в тупик, в связи с чем ВСУ не смогут добиться прорыва. Эти откровения стали для Украины «ледяным душем». Военный уверен, что единственное, что может спасти положение ВСУ, — резкий технологический скачок и мобилизация дополнительных резервов. «Этого будет непросто добиться, принимая во внимание то, что почти каждую неделю украинские службы ловят новые преступные группировки, которые за большие деньги помогают украинским мужчинам сбежать за границу», — пишет Rzeczpospolita.

Польское издание рассказывает, что несколько дней назад сотрудники полиции в Закарпатской области задержали несколько человек, которые были ответственны за один из каналов переброски мужчин призывного возраста в ЕС. Они занимались организацией транспорта для своих «клиентов». Более того, они снабжали их специальной термоодеждой, в которой они были в состоянии пересечь реку Тису на румынско-украинской границе. Наказание для них предусматривает от семи до девяти лет лишения свободы, но это не останавливает контрабандистов. За побег с Украины они требовали $3 тыс. с человека.

Rzeczpospolita напоминает, что в начале ноября Государственное бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины ликвидировало преступную группу, в которую входили представители девяти командований военного подкрепления, расположенных главным образом в украинской столице и Киевской области. «Мужчинам призывного возраста удавалось уклониться от военной службы на основании фальшивых медицинских записей. Военная группа оказывала «комплексные услуги». Призывников не только исключали из резервного списка, но и помогали им покинуть пределы страны. Их «клиенты» получали подробную информацию о том, где, когда и каким образом сбежать за границу», — рассказывает издание.

Одновременно оно указывает, что эти «услуги» были доступны далеко не всем. Их стоимость варьировалась от $6 тыс. до $10 тыс. с человека, в результате более 100 украинцев таким образом смогли сбежать за границу. В числе «клиентов» были замечены также «взрослые сыновья» украинских банкиров.

Путей уклониться от армии на Украине много. В воскресенье украинские СМИ сообщили, что двое мужчин пытались бежать из страны через украинские Карпаты, пересекая горы на мотоциклах. Третий пытался скрыться в Венгрии на машине контрабандиста, которому он заплатил $4 тыс., резюмирует издание.

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