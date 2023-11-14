Касперский представил новую систему классификации гражданских дронов

“Лаборатория Касперского” разработала первую в РФ систему классификации беспилотных летательных аппаратов на основе уровня опасности.

Инциденты, связанные с дронами, стали серьезной проблемой, особенно для объектов инфраструктуры, таких как аэропорты и промышленные предприятия, по словам Владимира Клешнина, руководителя Kaspersky Antidrone. Он подчеркнул, что главной причиной создания этой классификационной системы было недопонимание заказчиками, каким образом эффективно защищаться от беспилотных аппаратов.

Система включает четыре уровня угроз: умеренный, средний, высокий и критический. На умеренном уровне находятся дроны, доступные в электронных магазинах, с заводской прошивкой и обычным режимом радиосвязи.

Средний уровень опасности относится к дронам, также доступным в бытовой электронике, но с более высокой помехозащищенностью, что делает их более сложными для предотвращения.

Высокий уровень угрозы характеризует беспилотники с аппаратными усиленными передатчиками, которые более устойчивы к помехам, но их легче обнаружить по геолокации из-за сильного излучения.

На последнем, критическом уровне угрозы находятся беспилотники типа самолета, которые летают по заранее заданным координатам, без использования радиоканала управления, пишет Прайм.