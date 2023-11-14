Секретной службе пришлось защищать автомобиль внучки Байдена от угонщиков

Трое неизвестных пытались взломать машину агентов секретной службы, сопровождавших внучку президента США Наоми Байден, пишет Fox News. Как передаёт телеканал, агенты правительственной охраны застали взломщиков, когда они разбивали окно пустого припаркованного автомобиля. Хотя один из агентов открыл огонь, нарушителям удалось скрыться.

ПИТЕР ДУСИ, корреспондент Fox News: Офицер Секретной службы, которому была поручена охрана Наоми Байден — это внучка президента Байдена и дочь Хантера Байдена, — открыл огонь по трём лицам, пытавшимся украсть автомобиль секретной службы. Мы не знаем, о каком именно автомобиле идёт речь. По сообщениям Секретной службы, которая только что прислала нам заявление, служба обнаружила трёх лиц в процессе разбития окна пустого припаркованного правительственного автомобиля. В ходе столкновения федеральный агент выстрелил из служебного оружия. Предполагается, что никто не пострадал. Нарушители незамедлительно скрылись с места преступления в красном автомобиле. Вспомогательным подразделениям было выдано постановление о розыске регионального значения.

Это значит, что кто-то пытался украсть машину секретной службы у агентов, защищавших внучку президента, и им удалось скрыться! Этим утром они всё ещё на свободе. Передаю слово вам.

СТИВ ДЖУСИ, ведущий Fox News: Безумие!

БРАЙАН КИЛМИ, ведущий Fox News: Им это сошло с рук!

ЭЙНСЛИ ЭРХАРДТ, ведущая Fox News: Поверить не могу, что они сбежали. Поверить не могу, что они нацелились на машину внучки президента! Да, они выбрали не ту машину для угона!

ПИТЕР ДУСИ: В Вашингтоне взламывают столько машин, что, основываясь на этих маcштабах, можно предположить, что они понятия не имели, чья она. Но если они знали, это ещё более необычно. В любом случае, эти ребята на свободе в красной машине.

БРАЙАН КИЛМИ: Да. Если они спасли машину, интересно, не было ли в ней трекера слежения. Инструкция была такая: приобретите трекер и установите его внутрь. Большое спасибо, Питер!

Дата выхода в эфир 13 ноября 2023 года.

—