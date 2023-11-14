 

Секретной службе пришлось защищать автомобиль внучки Байдена от угонщиков

14.11.2023, 11:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Трое неизвестных пытались взломать машину агентов секретной службы, сопровождавших внучку президента США Наоми Байден, пишет Fox News. Как передаёт телеканал, агенты правительственной охраны застали взломщиков, когда они разбивали окно пустого припаркованного автомобиля. Хотя один из агентов открыл огонь, нарушителям удалось скрыться.

ПИТЕР ДУСИ, корреспондент Fox News: Офицер Секретной службы, которому была поручена охрана Наоми Байден — это внучка президента Байдена и дочь Хантера Байдена, — открыл огонь по трём лицам, пытавшимся украсть автомобиль секретной службы. Мы не знаем, о каком именно автомобиле идёт речь. По сообщениям Секретной службы, которая только что прислала нам заявление, служба обнаружила трёх лиц в процессе разбития окна пустого припаркованного правительственного автомобиля. В ходе столкновения федеральный агент выстрелил из служебного оружия. Предполагается, что никто не пострадал. Нарушители незамедлительно скрылись с места преступления в красном автомобиле. Вспомогательным подразделениям было выдано постановление о розыске регионального значения.

Это значит, что кто-то пытался украсть машину секретной службы у агентов, защищавших внучку президента, и им удалось скрыться! Этим утром они всё ещё на свободе. Передаю слово вам.

СТИВ ДЖУСИ, ведущий Fox News: Безумие!

БРАЙАН КИЛМИ, ведущий Fox News: Им это сошло с рук!

ЭЙНСЛИ ЭРХАРДТ, ведущая Fox News: Поверить не могу, что они сбежали. Поверить не могу, что они нацелились на машину внучки президента! Да, они выбрали не ту машину для угона!

ПИТЕР ДУСИ: В Вашингтоне взламывают столько машин, что, основываясь на этих маcштабах, можно предположить, что они понятия не имели, чья она. Но если они знали, это ещё более необычно. В любом случае, эти ребята на свободе в красной машине.

БРАЙАН КИЛМИ: Да. Если они спасли машину, интересно, не было ли в ней трекера слежения. Инструкция была такая: приобретите трекер и установите его внутрь. Большое спасибо, Питер!

 Дата выхода в эфир 13 ноября 2023 года. 

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.11 / «Будущие солдаты Залужного» якобы платят тысячи долларов, чтобы сбежать за границу

14.11 / Bloomberg: Apple работает над «самой амбициозной» iOS

14.11 / Гибель мирного населения в секторе Газа вынуждает Запад усиливать давление на Израиль

14.11 / Расследование по «Северному потоку» выглядит всё менее достоверным на фоне противоречивой информации в западных СМИ

14.11 / Ставка Путина сыграла — украинцы начинают уставать от конфликта с Россией

13.11 / NTD – крупнейшие в Марокко древнеримские бани обнаружили во время раскопок

13.11 / От эстонского гражданства в основном отказываются в пользу российского и финского

13.11 / Пропутинский обозреватель для Daily Mail – В приготовленном на вашингтонской кухне украинском конфликте пора заключать мир

13.11 / Ouest-Francе – «настоящий тупик» — эксперты усомнились в возможности завершить украинский конфликт на поле боя

13.11 / Мэр Москвы назвал самые яркие культурные проекты столичного метро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика