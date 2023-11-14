Ведущий гейм-дизайнер GTA 6: разработка затянулась после решения убрать из игры оружие

Ведущий гейм-дизайнер Grand Theft Auto 6 Майкл-Бренда Грей заявила, что разработка длится больше 10 лет по вполне объективным причинам.

Ещё в 2020 году новая часть GTA была практически готова к выходу – игра создавалась в условиях строгой секретности и должна была произвести эффект разорвавшейся бомбы на рынке. Но затем сменилась команда разработчиков. Новые гейм-дизайнеры решили кардинально переработать проект и сделать его «громким социальным высказыванием».

В интервью изданию Wired Грей вспомнила о судьбоносном решении частично убрать из GTA 6 оружие, что спровоцировало переработку практически всего геймплея и 72% миссий. Из игры также вырезали до 90% бонусных миссий и дополнительных историй. Теперь огнестрельное и даже холодное оружие будет доступно лишь в отдельных заданиях – там, где оно действительно необходимо.

– Эта часть не будет похожа на предыдущие GTA, я могу это обещать, – сказала она. – GTA 6 будет манифестом поколения, бескомпромиссной пощёчиной тем, кто надеется, что ещё что-то может быть по-старому. Это будет громкое высказывание против социального неравенства, разрыва в доходах и других отравленных вещей, ломающих нашу цивилизацию.

Часть вырезанных побочных заданий уже успели заменить на те, которые разработчики считают «уместными в 2023 году»: так, вместо того, случайных разборок с криминалом главный герой сможет помогать бездомным или поработать в шелтере для жертв преступлений на почве ненависти. С другой стороны, в игре останутся ограбления банков – в этом, по мнению Майкла-Бренды Грей, содержится мощное послание о необходимости разрушить капитализм.

Новая информация в целом перекликается с рассказом одного из бета-тестеров на то, что в игре присутствует 20-минутная лекция Андреа Дворкин, которую нельзя пропустить, хотя многие обозреватели ранее сочли эту информацию «слишком абсурдной, чтобы быть правдой». По слухам, Rockstar Games даже пыталась отменить выход GTA 6, но такой сценарий грозил крупным скандалом и сейчас в компании пытаются «сгладить острые углы» перед релизом.

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