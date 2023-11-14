 

Бизнес идет на круговорот рублей для возврата валютной выручки

14.11.2023, 11:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В октябре текущего года президент РФ ввел новые правила возврата валютной выручки, которые заставляют предприятия применять стратегию “круговорота рублей”.

Когда отечественная компания проводит сделку за рубежом, используя рубли, она вынуждена покупать иностранную валюту для последующей продажи внутри России. Это означает, что бизнес теряет средства из-за двойной конвертации, особенно если речь идет о фирмах, подвергшихся санкциям.

Согласно российскому законодательству, компании могут продавать только 90% валюты, полученной от внешнеторговых операций, через счета в российских банках, но не менее половины общей суммы. Вид валюты не имеет значения. Эта практика стала значительно строже по сравнению с прошлым годом.

Представитель Минфина подтвердил в комментарии для “Ведомостей”, что если компания получает доход в рублях, то ей необходимо приобрести валюту на внешнем рынке, зачислить ее на счета внутри страны и затем продать. Это можно сделать в течение 30 дней.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.11 / Price.ru: спрос на iPhone 15 в России в октябре упал на 45%, снижаются и цены

14.11 / Мавзолей теперь полностью энергонезависим – российские учёные создали «Колесо Ильича»

14.11 / Мнение: О внезапном инсайде… Слухи о скорой победе России сильно преувеличены?

14.11 / Глава ФСВТС Шугаев заявил о повышенном интересе заказчиков к обещанному истребителю Су-57

14.11 / Мнение: Тиха украинская ночь…

14.11 / Мнение: О позоре школьного учителя… Кадыров зашёл с козырей?

14.11 / Мнение: Лукалэнд

14.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Исторически сложилось…

14.11 / Мнение: Почему Украины не существует?

14.11 / Мнение: Мой мир никогда не будет прежним

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика