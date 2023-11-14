Бизнес идет на круговорот рублей для возврата валютной выручки

В октябре текущего года президент РФ ввел новые правила возврата валютной выручки, которые заставляют предприятия применять стратегию “круговорота рублей”.

Когда отечественная компания проводит сделку за рубежом, используя рубли, она вынуждена покупать иностранную валюту для последующей продажи внутри России. Это означает, что бизнес теряет средства из-за двойной конвертации, особенно если речь идет о фирмах, подвергшихся санкциям.

Согласно российскому законодательству, компании могут продавать только 90% валюты, полученной от внешнеторговых операций, через счета в российских банках, но не менее половины общей суммы. Вид валюты не имеет значения. Эта практика стала значительно строже по сравнению с прошлым годом.

Представитель Минфина подтвердил в комментарии для “Ведомостей”, что если компания получает доход в рублях, то ей необходимо приобрести валюту на внешнем рынке, зачислить ее на счета внутри страны и затем продать. Это можно сделать в течение 30 дней.