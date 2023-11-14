Тарифы на услуги ЖКХ в Ярославской области могут повысить на 11,7 процента

В России утвердили предельный рост тарифов на услуги ЖКХ на 2024–2028 годы.

Согласно документу, со II полугодия 2024 года средний индекс по субъектам будет разниться в зависимости от региона.

В Ярославской области предельный рост тарифов составит 9,7%. При этом, правительство региона сможет увеличить тариф дополнительно еще на 2% (до 11,7%) для отдельного муниципального образования. Это в два раза выше официальной инфляции (5,47% по России).

В Москве предельный рост тарифов составит 11%, в Санкт-Петербурге — 9,8%. Московская область сможет увеличить индексы на 10,7%, Ленобласть — на 10,2%.

Власти Омской области смогут поднять индексы на 14%, в Республике Северная Осетия — Алания — на 13,7%, в Республике Хакасия — на 4%, в Чукотском автономном округе — на 4,9%.

Отклонение от индексов в отдельных муниципалитетах варьируется от нуля в таких городах и регионах, как Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Сахалинская область, ЯНАО, до 9,8% в Смоленской области.

Предельные отклонения по муниципалитетам от среднерегионального значения на 2025–2028 годы установлены в диапазоне от нуля до 2,1% в зависимости от региона.