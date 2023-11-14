 

Price.ru: спрос на iPhone 15 в России в октябре упал на 45%, снижаются и цены

14.11.2023, 10:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Согласно данным онлайн-сервиса сравнения товаров и цен Price.ru, спрос на базовые модели iPhone 15 в РФ в октябре сократился на 45%, а цены на эти устройства в среднем снизились на 8-13%. Об этом информирует РИА Новости.

Согласно данным онлайн-сервиса сравнения товаров и цен Price.ru, спрос на базовые модели iPhone 15 в РФ в октябре сократился на 45%, а цены на эти устройства в среднем снизились на 8-13%. Об этом информирует РИА Новости.

Исследование подчеркивает, что интерес к iPhone после его презентации в сентябре постепенно угасал. В октябре спрос на базовую версию iPhone 15 упал на 45%, на iPhone 15 Pro – на 13%. Однако модель iPhone 15 Plus стала более популярной, с ростом интереса на 26%.

Кроме того, за последние две недели цены на новые модели смартфонов от Apple снизились на 8-13%, в зависимости от конкретной модели.

Стремительное сокращение спроса и снижение цен происходят на фоне того, что iPhone все еще остается лидером среди смартфонов по объему продаж в денежном выражении, несмотря на прекращение официальных поставок Apple в Россию и уменьшение количества проданных гаджетов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.11 / Мавзолей теперь полностью энергонезависим – российские учёные создали «Колесо Ильича»

14.11 / Мнение: О внезапном инсайде… Слухи о скорой победе России сильно преувеличены?

14.11 / Глава ФСВТС Шугаев заявил о повышенном интересе заказчиков к обещанному истребителю Су-57

14.11 / Мнение: Тиха украинская ночь…

14.11 / Мнение: О позоре школьного учителя… Кадыров зашёл с козырей?

14.11 / Мнение: Лукалэнд

14.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Исторически сложилось…

14.11 / Мнение: Почему Украины не существует?

14.11 / Мнение: Мой мир никогда не будет прежним

14.11 / Мнение: Атака телевизора на интернет

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика