Price.ru: спрос на iPhone 15 в России в октябре упал на 45%, снижаются и цены

Согласно данным онлайн-сервиса сравнения товаров и цен Price.ru, спрос на базовые модели iPhone 15 в РФ в октябре сократился на 45%, а цены на эти устройства в среднем снизились на 8-13%. Об этом информирует РИА Новости.

Согласно данным онлайн-сервиса сравнения товаров и цен Price.ru, спрос на базовые модели iPhone 15 в РФ в октябре сократился на 45%, а цены на эти устройства в среднем снизились на 8-13%. Об этом информирует РИА Новости.

Исследование подчеркивает, что интерес к iPhone после его презентации в сентябре постепенно угасал. В октябре спрос на базовую версию iPhone 15 упал на 45%, на iPhone 15 Pro – на 13%. Однако модель iPhone 15 Plus стала более популярной, с ростом интереса на 26%.

Кроме того, за последние две недели цены на новые модели смартфонов от Apple снизились на 8-13%, в зависимости от конкретной модели.

Стремительное сокращение спроса и снижение цен происходят на фоне того, что iPhone все еще остается лидером среди смартфонов по объему продаж в денежном выражении, несмотря на прекращение официальных поставок Apple в Россию и уменьшение количества проданных гаджетов.