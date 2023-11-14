Мавзолей теперь полностью энергонезависим – российские учёные создали «Колесо Ильича»

Мавзолей Ленина стал первым отечественным музеем, который с помощью экспонантов (а точнее, главного экспоната) полностью покрыл свои потребности в электроэнергии.

Такого результата удалось достичь благодаря разработке инженеров «Сколково», которые создали уникальную систему «Колесо Ильича».

– Достаточно ежедневно помещать экспонат в специальный отсек на два часа – это целиком покрывает потребности всего музея в электричестве. Принцип действия генератора предельно прост, я бы даже назвал его примитивным, – рассказал главный инженер «Сколково» Валерий Солнечный.

Посетители смогут увидеть «Колеса Ильича» в действии уже в январе 2024 года, в столетнюю годовщину со дня смерти вождя мирового пролетариата. Специалисты рассчитывают, что демонстрация законов физики с помощью мумии Ленина позволит как минимум в два раза увеличить посещаемость мавзолея.

Глава компании «Мосэнергосбыт» поддержал проект и пообещал рассмотреть вопрос о закупке сгенерированной электроэнергии.

– Судя по всему, если подойти к вопросу серьёзно, минимизировать потери и поставить всё «на поток», то можно получать до тысячи киловатт каждые сутки. Мы готовы покупать у мавзолея излишки энергии по рыночной цене, – сказал руководитель сбытовой компании.

—