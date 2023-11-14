 

Мавзолей теперь полностью энергонезависим – российские учёные создали «Колесо Ильича»

14.11.2023, 9:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Мавзолей Ленина стал первым отечественным музеем, который с помощью экспонантов (а точнее, главного экспоната) полностью покрыл свои потребности в электроэнергии.

Такого результата удалось достичь благодаря разработке инженеров «Сколково», которые создали уникальную систему «Колесо Ильича».

– Достаточно ежедневно помещать экспонат в специальный отсек на два часа – это целиком покрывает потребности всего музея в электричестве. Принцип действия генератора предельно прост, я бы даже назвал его примитивным, – рассказал главный инженер «Сколково» Валерий Солнечный.

Посетители смогут увидеть «Колеса Ильича» в действии уже в январе 2024 года, в столетнюю годовщину со дня смерти вождя мирового пролетариата. Специалисты рассчитывают, что демонстрация законов физики с помощью мумии Ленина позволит как минимум в два раза увеличить посещаемость мавзолея.

Глава компании «Мосэнергосбыт» поддержал проект и пообещал рассмотреть вопрос о закупке сгенерированной электроэнергии.

– Судя по всему, если подойти к вопросу серьёзно, минимизировать потери и поставить всё «на поток», то можно получать до тысячи киловатт каждые сутки. Мы готовы покупать у мавзолея излишки энергии по рыночной цене, – сказал руководитель сбытовой компании.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.11 / Мнение: О внезапном инсайде… Слухи о скорой победе России сильно преувеличены?

14.11 / Глава ФСВТС Шугаев заявил о повышенном интересе заказчиков к обещанному истребителю Су-57

14.11 / Мнение: Тиха украинская ночь…

14.11 / Мнение: О позоре школьного учителя… Кадыров зашёл с козырей?

14.11 / Мнение: Лукалэнд

14.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Исторически сложилось…

14.11 / Мнение: Почему Украины не существует?

14.11 / Мнение: Мой мир никогда не будет прежним

14.11 / Мнение: Атака телевизора на интернет

14.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Полковник Никто

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика