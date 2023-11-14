Мнение: О внезапном инсайде… Слухи о скорой победе России сильно преувеличены?

Спойлер: это не украинская пропаганда.

И вообще, сложно было ожидать такой откровенности от такого человека. Но он один из тех, кто находятся в зоне спецоперации с прошлого года. И, видимо, накипело-наболело даже у таких людей. Притом что их никак не обвинить в пораженчестве или в работе на Украину/ЦИПСО/ЦРУ…

Особенно доставляет, что человек-то — при власти, чинах и должностях.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, председатель партии «Родина», депутат Государственной Думы РФ Алексей Журавлёв заявил на днях буквально следующее: «Я нахожусь в зоне боевого соприкосновения постоянно… Могу сказать, что слухи о скорой победе точно сильно преувеличены. Враг по всему периметру ведёт ожесточенные бои и без сопротивления не отдаёт ни одного опорного пункта. В этом отношении украинцы очень похожи на нас: тот же характер и воля, поэтому воевать с ними весьма сложная задача, и нужно приложить максимум усилий, чтобы получить какие-то ощутимые результаты на полях сражений.

Или в разы увеличить российский мобилизационный ресурс, конечно еще и снабдив его соответствующим количеством техники и боеприпасов. Напомню, в Великую Отечественную, концентрация орудий при наступлении Красной армии доходила до 100 на километр фронта. У нас сейчас эта цифра значительно ниже, поэтому и продолжаем находиться в активной обороне».

При этом сам «образ победы» размыт даже для самой патриотично настроенной публики. Власти говорят о демилитаризации с денацификацией, но по факту видно, что милитаризация Украины возросла и ВСУ в плане оружия оснащены на порядок лучше, чем до 24.02.2022. И западная экономика худо-бедно работает на их снабжение.

Немудрено, что при таких изменившихся условиях даже среди поддерживающих СВО россиян 23% будут считать победой России закрепление за страной «новых территорий» и вдвое меньше, 13% — полную капитуляцию Украины. А ещё меньше, лишь 9%, видят как победу появление в составе РФ нового «Украинского федерального округа». Но даже до первого результата — дистанция огромного размера…

И конечно, можно сказать, что депутат Алексей Журавлёв готовит россиян к большей мобилизации, затягиванию поясов и прочим прелестям «войны на истощение». Но…

Может, всё гораздо проще, и общественное мнение готовят к…

К чему, на ваш взгляд?

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