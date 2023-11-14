Рупор кремлевской пропаганды: Исторически сложилось…

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14.11.2023, 7:00, Разное
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В Женеве представитель министерства юстиции РФ доложил о невозможности возвращения к смертной казни в России.

Возможность возвращения к применению смертной казни в России фактически исключена, такой правовой режим базируется на позиции Конституционного суда, рассказал в Женеве замглавы российского Минюста Андрей Логинов.
Как пояснил замминистра, в России действует «более строгий по сравнению с международным» правовой режим неприменения смертной казни.

Согласно позиции Конституционного суда, в результате длительного моратория на применение смертной казни в стране сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым такому виду наказания.

С таким докладом Логинов выступил в ходе периодического обзора страны в Совете ООН по правам человека, его слова приводит РИА Новости.

В апреле пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают снятие моратория на смертную казнь.

https://russian.rt.com/russia/news/1230534-rossiya-smertnaya-kazn – цинк

1. Если исходить из текста новости, то смена состава Конституционного Суда может открыть дорогу к возвращению смертной казни в России.
2. Длительный срок не применения смертной казни по сути формирует главным аргументом отказа от нее ровно тот факт, что ее долго не применяли и по сути отказ базируется на некой традиции.
3. Политическая позиция Кремля же давно ясна и при Путине крайне меловероятно, что смертная казнь будет возобновлена в России при Путине безотносительно социологии показывающей запрос общества на возобновление практики смертной казни.
4. Лично моя позиция известная и с нулевых не менялась. В стране необходим институт смертной казни за особо тяжкие преступления (список опционален). В условиях войны эта мера тем более актуальна.

Источник: Colonel Cassad


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