Мнение: Мой мир никогда не будет прежним

Честно говоря, я вплоть до сегодняшнего дня думал, что самый грандиозный успех современного исполнителя – это собрать 1 млрд. просмотров на Ютубе. Мне действительно казалось, что миллиард – это очень много, и такое бывает только у каких-то совсем монстров этого дела, типа Битлз или Майкла Джексона. И вот, совершенно случайно, я набрел на ЭТО.

Я даже глазам своим не поверил. У ЭТОГО – 3,3 миллиарда просмотров. Исполняет некая абсолютно неизвестная мне особа по имени Тейлор Свифт. И что самое потрясающее – я эту песню никогда прежде не слышал. Вообще. Неизвестная мне композиция. Как же она тогда набрала эти самые 3 с лишним миллиарда? Я ж не в лесу живу. Фантастика какая-то.

И что меня совсем уж выбило из колеи: песня-то, между нами говоря – никакая. Нет даже прилипчивой мелодии. Она как бы похоже на все прочие мелодии сразу. И ровный такой бит: пумс, пумс, пумс. Равнодушный, механический. Сейчас вот пишу, сразу после прослушивания – блин, я ведь даже не смогу напеть, что я услышал. Нихрена не запоминается!

Клип сам по себе – ну да, красивый. Девица Свифт – тоже ничего. Но не на три же миллиарда?? Стал вспоминать любимое-зажигательное, чтобы сравнить. Ну вот хотя бы красавец Билли Джоэл:

Каноническая вещь! Разве можно сравнить с умц-умц этой Тейлор? Но у Джоэла за 14 лет – всего каких-то 40 млн. просмотров, а у нее – 3,3 млрд. за 9.

Ничего я не понимаю в современной музыке.