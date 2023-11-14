Мнение: Атака телевизора на интернет

Опять пошли разговоры о скором запрете Ютуба, а заодно и Телеграма. Всё это можно было бы и проигнорировать по аналогии с Фейсбуком – его запретили уже полтора года как, однако кто хочет, тот им по-прежнему пользуется. Однако параллельно Роскомнадзор – видимо, получив идейное и технологическое подкрепление от “китайских товарищей” – явно разрабатывает способы заглушки заодно и сервисов VPN, и спецбраузеров типа ТОРа, и имеет на этом поприще успехи; если при заглушке и Ютуба, и Телеграма пропадут заодно и випиэны – свободному интернету в России придет конец, как уже давно случилось со свободной прессой.

Конечно, полностью что-либо заглушить ничего не удается даже в Китае – всегда найдутся умельцы, способные придумать особо хитрые способы обходить все и всяческие блокировки. Однако это будет уже не то: русский сегмент интернета совместными усилиями ФСБ и РКН выродится полностью, лишившись какой-либо массовости и превратившись в лучшем случае в секту – подобную той, что уже давно представляет собой русский Фейсбук (его аудитория на русском, как пишут, с начала 2022 года сократилась в 50 раз – с 15 млн. пользователей до 300 тыс. сейчас, и это сейчас ДРУГАЯ аудитория, в те же 50 раз менее разнообразная и в 50 раз более зашоренная).

В общем, “грустно, девушки”. Забавно, что ряд аналитиков связывает это очередное “закручивание гаек” со “смертью Путина”. Жив ли Путин – вопрос сложный, но кейс интересен тем, что ненавязчиво намекает: те, кто все свои мечты и надежды связывает с исчезновением Путина, возможно, заблуждаются самым прискорбным образом. Ниоткуда ведь не следует, что “после Путина” начнется откат к норме; вполне вероятно, что ему на смену придет и вовсе самая натуральная полпотовщина. Посмотрим вокруг: нетрудно видеть, что господствующее общественное настроение – слишком мало сажают, мало пытают и мало убивают. Некоторые разногласия имеются только по вопросу – КОГО надо сажать, пытать и убивать. Черная энергия ненависти переполняет эту несчастную территорию.