Мнение: Добрая бабушка

(опять же – из рассказов моей мамы)

Мама у меня – физик по образованию, закончила МИФИ. Ну и ребенка своего (то есть меня) воспитывала соответственно. Серьезно, обстоятельно. Хотя, конечно, порой мучалась из-за этого сомнениями: может, что-то не так она делает? Не “по-народному”?

И вот однажды ехали мы с мамой в московском троллейбусе куда-то в гости. Мне было лет 5, а то и меньше. Будучи пытливым ребенком, я задаю очередной вопрос – что-то вроде того, почему вот у троллейбусов есть сверху такие рога, а вот у автобусов никаких рогов нет? Мама, вздохнув, начинает обстоятельно объяснять – что-то про двигатели внутреннего сгорания, про разницу между электромотором и “бензиновым мотором”, про электричество, которое идет по проводам, и т.д. Я внимательно слушаю.

И тут в разговор встревает какая-то бабка из числа стоящих рядом пассажирок. Такая вот румяная, в платочке, с добрым лицом… Она всплескивает руками и обращается ко мне с характерным “сказовым” причитанием: “Ой, да что ты, мальчик! Да давай я тебе все расскажу-объясню! Это же очень просто: понимаешь, сыночек, дело все в том, что в автобусах обычно ездят белочки – такие пушистые белочки! Знаешь белочек, да? Какой хороший мальчик! Белочки пушистые, и потому у автобусов и нет никаких рожек! А вот в троллейбусах обычно ездят зайчики; у зайчиков ушки длинные…” Мама (как она рассказывала мне много позже) слушала бабку просто как Откровение: в голове проносилось – о! вот ведь как надо! Вот оно – ПО-НАСТОЯЩЕМУ! Господи, я так никогда не смогу… И ведь как хорошо! Конечно, он же пятилетний ребенок, что же я…” И т.п. В общем, целая гамма чувств бушевала в груди у мамы: и облегчение, и восхищение, и чувство вины… Бабка же буквально разливалась соловьем! Даже прочие пассажиры троллейбуса стали прислушиваться.

А тот пятилетний ребенок, каким я был тогда,внимательно все выслушал, а потом спросил добрую старую женщину с тем же простодушным и искренним любопытством, с каким задавал предыдущий вопрос: “Бабушка! А ты дура, да?”

Весь салон, по словам моей мамы, буквально лег со смеху. Бабка покраснела как помидор, и нам пришлось срочно выскакивать из него на ближайшей остановке, не доехав до места. Маме было очень неудобно…