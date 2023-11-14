Ученые СПбПУ открыли способ получения биоводорода из микроводорослей

Ученые СПбПУ совершили значительный научный прорыв, представив новый способ получения биоводорода из микроводорослей. Этот перспективный вид возобновляемого топлива может стать прорывным открытием в сфере альтернативной энергетики и иметь значительное влияние на сокращение выбросов парниковых газов.

Исследование ученых из СПбПУ было сосредоточено на исследовании использования микроводорослей в качестве потенциального источника биоводорода. Микроводоросли были выбраны из-за их высокой способности к фотосинтезу и производству водорода в процессе обработки солнечной энергии. Это предоставляет значительные преимущества перед традиционными источниками водорода, такими как природный газ или нефть.

В рамках исследования ученые разработали новый процесс получения биоводорода. Он основан на использовании бактерий, которые способны ферментативно разлагать микроводоросли. Этот процесс позволяет значительно повысить эффективность выхода биоводорода по сравнению с методами, используемыми ранее.