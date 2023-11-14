Мнение: Что такое двоемыслие

Есть у меня старая френдесса из города Бишкека. Абсолютно русскоязычная девушка по имени Катя, в свое время мы с ней сошлись на любви к группе «Ночные снайперы». Долгое время общались мы в Сетях душа в душу, и лишь с 2014-го началось у нас с ней (как оно и со многими другими случалось) охлаждение: девушка безоговорочно встала на сторону свободолюбивой Украины и против «российской агрессии», а я, как вы знаете, проявил в этих делах преступную мягкотелость и даже имел наглость осуждать Украину по «языковому вопросу».

Ну ладно. И как-то вышел у нас спор по поводу украинского «языкового закона»: Катя в очередной раз принялась мне рьяно доказывать, что украинцы молодцы и абсолютно правы, потому что, дескать, «любой человек обязан знать язык той страны, в которой он живет», и зачем вообще на Украине русский, когда там есть украинский, и т.п. Тут уже я не выдержал и задал личный вопрос: «Ну хорошо, – говорю, – Катя, а вы-то насколько хорошо знаете киргизский?»

– А я его вообще не знаю, – отвечает мне она, не моргнув глазом.

Я даже опешил.

– Как, – говорю, – не знаете?! Вы же всю жизнь живете в Бишкеке!

– Ну да, – отвечает она. – Но киргизский не знаю, потому что – зачем мне он? Я пока вполне без него обхожусь.

– Это как же? – продолжал не понимать я. – Значит, вам можно жить в Киргизии и не знать киргизский, а таким же как вы русскоязычным с Украины – нельзя?!

– А у нас просто такого еще указания не было, что надо учить киргизский, – ответила она. – В Украине же приняли такой закон? А у нас нет.

– То есть, если будет указание, вы киргизский выучите? – уточнил я.

– Конечно, – был мне железный ответ. – Я же не ватница какая.

– Но пока, за последние 40 лет вашей жизни, таких указаний не поступало?

– Не поступало! – отрезала Катя. И, наверно, в очередной раз мысленно заклеймила меня ватником и душителем украинской свободы.

К чему, спросите вы, я все это рассказываю? А это был ТОСТ.

Так выпьем же, друзья, за вековую мудрость киргизского народа! Который может дать УКАЗАНИЯ, но… не хочет (2017)