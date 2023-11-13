 

Во Владивостоке школьники продемонстрировали технологию производства бактериальных удобрений

13.11.2023, 23:50, Разное
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Во Владивостоке состоялась уникальная презентация, на которой школьники продемонстрировали новую технологию создания бактериального удобрения. Это событие привлекло большое внимание среди ученых, экспертов и представителей региональных фермерских хозяйств.

Разработанная методика основана на использовании специальных микроорганизмов, которые по своим свойствам способны значительно повысить урожайность почвы. Результаты исследования показали, что воздействие бактериального удобрения позволяет значительно улучшить качество почвы и, соответственно, повысить уровень плодородия.

Важным преимуществом этой технологии является ее экологическая безопасность – она не оказывает негативного воздействия на окружающую среду, не загрязняет почву и водный ресурс, а также не влияет на здоровье людей.


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