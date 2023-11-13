 

Пожилым людям не следует принимать много лекарств

13.11.2023, 23:50, Разное
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В наше современное время старение населения стало явлением все более заметным. Пожилые люди составляют значительную часть общества и их здоровье требует особого внимания. Одной из наиболее распространенных практик поддержания здоровья у пожилых людей является прием лекарств. Однако, следует помнить, что в данном случае качество переходит в количество и принимать слишком много лекарств может серьезно навредить пожилому организму.

Первоначально, вопрос состоит в том, что с возрастом органы и ткани ослабевают, происходят природные изменения физиологической системы. Принимая большое количество лекарств, пожилые люди могут столкнуться с проблемами метаболизма и ферментативной активности в организме. В случае приема чрезмерного количества лекарств, возникают риски негативных побочных эффектов, которые могут быть непредсказуемыми и тяжелыми.

Кроме того, слишком большая нагрузка на выделительную систему может привести к серьезным проблемам. Возможен даже развитие органической недостаточности, которая вредит работоспособности почек, печени и других высокоспециализированных органов. Вместо того чтобы помочь организму, пожилым людям может быть нанесен существенный вред.


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