Мнение: Уровень жизни в провинции вырос после начала СВО

1. Вопреки стереотипам, сложившимся у некоторых представителей нашего столичного креативного класса, за пределами Москвы, в провинциальной России, люди творческих профессий также живут неплохо. Блогер monetam приводит мнение обитателя этой среды (ссылка):



Когда начинаешь говорить о высоком уровне жизни в России, то невольно чувствуешь внутренний протест. Что-то тебя подбивает искать оправдания столь смелому заявлению, хотя что собственно оправдываться? Достаточно разуть глаза и трезво посмотреть на вещи. В моём случае достаточно описать жизнь окружающих меня людей. С учетом того, что живу я в провинции, попрекать меня столичной зажиточностью не получится.

Большая часть моего окружения – люди из творческой среды. Все они далеки от зарабатывания больших денег, однако никто не бедствует. Ближайший коллега, к примеру, работая в музыкальной школе и подрабатывая гитаристом в кавер-группе, недавно купил машину за миллион рублей. Другой буквально пару недель назад слетал с семьёй на Мальдивы. Третий обновил квартиру, а после укатил с девушкой в Анталию. Будем честны, у многих не обходится без кредитных денег. Однако все мои знакомые кредиты спокойно выплачивают и в ус не дуют.

В своем окружении я не знаю ни одного человека, у которого не было бы современного смартфона. Даже у самого последнего выпивохи и лоботряса дома имеется компьютер, телевизор с плоским экраном и вполне приличный гардероб. По выходным в городе забиты все рестораны и бары, также, как забиты дворы машинами. В будний день обратите внимание на любое учебное заведение, типа суза или университета. Из-за автомобилей студентов яблоку негде упасть.

Кто-то мне заявит: “А вот за рубежом!” В свое время я часто бывал в Германии. Доводилось также посещать Японию. На исходе нулевых меня поражал лоск баварских городков. Однако после 2014 года ситуация стала меняться. Я начал замечать, как Россия преображается, а западная витрина, наоборот, тускнеет. Взять те же поезда. Мы уже привычно садимся в комфортабельную “Ласточку” и считаем нормой высококлассный сервис. Хотя стоит откатить время на десять лет назад, как вспоминаешь зависть к немецким поездам. Сейчас же от знакомых немцев всё чаще слышишь о творящемся бардаке в их Дойче Бан.

Также я знаю наверняка, что для жителей Токио квартира размером со стандартную хрущевку — это невиданная роскошь. Рядовые японцы живут крохотных помещениях, о чем кучу свидетельств вы можете найти в интернете. Означает ли это, что в России исчезли проблемы. Нет, конечно. Проблем у нас выше крыши. Однако есть один важный момент. Постоянно выискивая изъяны в собственной стране, мы по сути обесцениваем свой труд. Хорошие дороги в России получились не сами собой. Также не по счастливой случайности появились комфортабельные поезда, модные рестораны, новые школы и больницы (а у нас в городе они строятся), коттеджные посёлки и много чего ещё. Конечно, тут сразу хочется запричитать: “Ой, а вы, знаете. Вот есть условная деревня Гадюкино, где до сих пор не провели газ, а в школе насквозь прогнила крыша”. Не буду спорить. Хватает депрессивных населенных пунктов и само собой работы впереди у нас не початый край. Но! Нужно в коем веке похвалить самих себя за то, что мы имеем. Ещё раз повторюсь. Это не с неба на нас свалилось, а появилось благодаря людям, которые честно и профессионально работают.

Почему же с жутким сопротивлением приходится заставлять себя гордиться успехами страны и конкретно нашими успехами – людей, которые трудятся и достигают результатов? Полагаю, что причина кроется в загаженности нашего информационного пространства. Чаще всего, погружаясь в отечественные медиа-ресурсы (не говоря о зарубежных), мы наблюдаем бестолковых персонажей. Круглыми сутками нас пытаются либо развлечь, либо напугать приевшиеся медийные персоны. За их пестрящим маскарадом не видно людей, которые реально работают и делают страну лучше. Мы привыкли наблюдать на экранах “дурдом на выезде” до такой степени, что, кажется, будто нормальные люди в стране давно закончились. А они есть. И их большинство. И благодаря именно этим людям мы можем сказать, что в России сегодня действительно высокий уровень жизни.

Добавлю от себя, что мнение выходца из творческой среды особенно показательно, так как люди творческих профессий по известным причинам живут бедно. Хороший актёр зарабатывает в разы меньше хорошего сантехника, например.

2. Жители провинциальных регионов подтверждают, что жизнь у них за последние полтора года стала заметно лучше (ссылка):



— На РБК не первый раз говорят, что в некоторых российских регионах у части населения заметно вырос уровень жизни. Из-за контрактников. Они получают, участвуя в СВО, раз в десять больше денег, чем зарабатывали дома мирным трудом. Отправляют эти деньги своим семьям. По местным меркам семьи контрактников теперь считаются зажиточными. РБК рассказывает, что из-за этого в некоторых регионах даже начались неожиданные проблемы: жены контрактников массово увольняются с работы. Больше не хотят работать за копейки. Могут себе позволить.

— Не знаю, как насчет денег от участников СВО, но работы в нашей глухомани стало вдруг много, а рабочих рук нет, уборщиц найти проблема, а на ставки бюджетных организаций практически невозможно привлечь электриков или там столяров. На заводах существенно выросли зарплаты, 40 это уже самый минимум на который ищут. Люди нужны-нужны-нужны – водители, трактористы, коммунальные рабочие. продавцы, кладовщики, грузчики и т.д. Не было такого никогда с советских времен.

— Уже писал в своей ленте, что индикатор общественной жизни для меня – посещение общественной бани. Город-стотысячник, заводы оборонной промышленности градообразующие. В сентябре меня удивило, как заводские мужики со знанием дела обсуждали, какой отель в Хургаде круче: пляж, кухня, алкоголь и сервис. И даты заездов планировали. Раньше, до СВО, такого не слышал. И бабуся, у которой овощи и соленья покупаем на рыночке на районе, только что из двухнедельного тура в Кемер вернулась. В среднем по нашей больнице денег стало больше, это точно.

— Да, в провинции приток финансов ощутимый.

3. Впрочем, в некоторых субъектах федерации промышленный спад. Вот видео с разбором экономической ситуации по разным регионам на основе данных Росстата, на английском языке (русские субтитры есть):



Если верить авторам видно, временные сложности у регионов, которые чрезмерно полагались или на экспорт продукции на Запад (лесообрабатывающие регионы Русского Севера) или, наоборот, на импорт комплектующих из западных стран (Калужская и Калининградская области). Теперь «лесным» регионам надо искать покупателей в России, а условной Калужской-Калининградской области с их автозаводами — импортозамещать производство комплектующих. Эта работа займёт несколько лет.

Общая ситуация с развитием экономики и подъёмом уровня жизни в целом по России остаётся позитивной. Вот, например, что пишет об этом безнадёжно прозападный экономист Наталья Зубаревич (ссылка):

Большинство регионов в 2023 году адаптировались к изменившейся ситуации, а регионы ВПК даже выиграли.

Бизнес также в основном адаптировался и нашел новые каналы поставок и рынки сбыта. Новые санкции, если они будут введены, не смогут перекрыть эти связи. Пока не удалось адаптироваться автопрому, производству бытовой техники и непродовольственной рознице, хотя последняя постепенно восстанавливается.

Политика федеральных властей по поддержке отраслей и регионов дала положительные результаты, но ее финансовые возможности на перспективу неясны. Помощь бюджетам регионов вряд ли сократится, поскольку это фактор политической стабильности (более 60% всех расходов бюджетов регионов идет на социальные цели, оставить учителей без зарплаты — рискованно), но финансирование нацпроектов может быть оптимизировано после 2023 года.

Государственная поддержка населения полупериферии и периферии (средние и малые города, село, менее развитые регионы) выросла, что сохраняет у их жителей ощущение нормальности происходящего и обеспечивает властям «подушку безопасности».