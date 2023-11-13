 

NTD – крупнейшие в Марокко древнеримские бани обнаружили во время раскопок

13.11.2023, 21:57, Новости дня
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Недалеко от столицы Марокко археологи раскопали руины древнеримских общественных бань. Как передаёт NTD, термальный комплекс уже назвали крупнейшим в своём роде, обнаруженным в стране. Раскопки также выявили некрополь и большой припортовой участок, однако сам порт пока не нашли.

Руины древнеримских общественных бань раскопали недалеко от столицы Марокко. Термальный комплекс уже назвали крупнейшим в своём роде, обнаруженным в стране. Площадь бань — не менее 2000 квадратных метров.

АБДЕЛЬАЗИЗ ХИЯРИ, археолог: Это важные бани, украшенные мрамором. Стены их были покрыты фресками. В этих банях мы также обнаружили мраморную статую, изображающую римское божество.

Находку сделали в комплексе древних руин Шелла, включённых в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Их площадь превышает три квадратных километра, то есть они почти в пять раз больше Помпеев в Италии.

Археологи сосредоточились на участке Шеллы, который оставался совершенно нетронутым с 60-х годов прошлого века. Их целью было определить границы древнего мавритано-римского города, изучить его оборонительную систему и найти порт.

АБДЕЛЬАЗИЗ ХИЯРИ: В этом районе мы нашли несколько зданий, включая дома портового района. Мы также обнаружили часть стены, окружающей город, которая была построена для его защиты.

Археологи также обнаружили некрополь. Первым открытием в нём стала гробница в виде колумбария, где хранили урны с прахом и мощи усопших. Она стала единственной в своём роде в окрестностях.

АБДЕЛЬДЖАЛИЛ БУЗУГГАР, директор Национального института археологии: Мы составили карту и точно знаем, куда нам следует отправиться для раскопок. Это большой шаг вперёд, который будет иметь очень важные последствия.

Раскопки выявили большой припортовой участок. Однако сам порт пока не нашли.

Раскопки планируют продолжать ближайшие 10—15 лет. Правительство Марокко выделило на проект около миллиона долларов США.

Учёные полагают, что этот район изначально был заселён финикийцами. А со II по V век он был ключевым форпостом Римской империи.

Дата выхода в эфир 10 ноября 2023 года.

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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