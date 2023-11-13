Мнение: Балтийские страны дорого платят за агрессию против России

1. Экономика Эстонии, кажется, не тянет участие в прокси-войне. Оно и понятно — ресурсов нет, рабочих рук нет, технологий нет… Наши западные лимитрофы при разрыве отношений с Россией обречены на бедность (ссылка):

…по данным эстонского портала ERR, только за год промышленное производство страны упало на 12%. Вся российская экономика упала в 2022 году на 2,1% (данные Росстата)…

Особенно пострадали следующие отрасли эстонской экономики:

Сфера энергетики сократилась сразу на 37,6% — прилетел бумеранг после отказа от российских энергоносителей.

Производство электроники сократилось на 30,3%, производство электрооборудования на 16,6%, что связано с ограничениями на импорт эстонской продукции уже со стороны России.

Деревообрабатывающая промышленность, зависящая от российского сырья, сократилась на 12,2%.

В целом же экспорт на внешние рынки продукции обрабатывающей промышленности прибалтийской страны сократился на 11,5%. Самой плачевной цифрой является сокращение сентябрьской выработки электроэнергии — по сравнению с сентябрем 2022 года показатели сократились сразу на 48,8%. Последствия, как мы видим, в двузначных цифрах.

За деревообрабатывающую промышленность, кстати, особое спасибо США. Нет никакого смысла поставлять древесину в Эстонию: выгодно открывать новые фабрики на территории России. Приглашать на работу на эти фабрики можно, кстати, тех, кто работал раньше на закрывающихся эстонских.

2. Ранее мы также обсуждали печальные последствия проамериканской политики для Литвы. Теперь литовские власти креативно затыкают бюджетные дыры, возникшие из-за проблем в экономике (ссылка):



Непосильные расходы на оборону, поддержка Украины привели к тому, что Литва вводит налог на дождь, сказал РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.

С января 2024 года в Литве вступит в силу одобренный Сеймом по предложению правительства закон, согласно которому некоторым лицам придется платить за дождевую воду.

“Ради новых немецких танковых батальонов Литва вводит налог на дождь”, – отметил политик, комментируя вчерашнее заявление министерства обороны Германии о том, что ФРГ перебрасывает в Литву 203-й танковый и 122-й мотопехотный батальоны с целью сохранить дислоцирование войск на местах в среднесрочной перспективе.

По словам политика, почти двукратный рост расходов на оборону, колоссальная поддержка Украины, которая составляет уже почти 1,5% от ВВП, а также ограничение калининградского транзита и другие антироссийские экономические меры литовского правительства привели к тому, что планируемый дефицит бюджета Литвы в следующем году составит 2,9% от ВВП.

“Литовские власти уже не знают где искать дополнительные ресурсы и вынуждены даже вводить налог на дождь, чтобы покрыть растущие расходы. При этом в стране бастуют учителя. Но вместо того, чтобы за счёт нового налога удовлетворить требования учителей литовские власти видимо будут содержать новые немецкие танковые батальоны”, – отметил Шендерюк-Жидков.

3. Проблемы из-за нехватки русского леса наблюдаются и у финнов, которые лишились дешёвого сырья для одной из главных своих отраслей (ссылка):

Как знают многие, до событий 2022 года для Финляндии Россия была крупным поставщиком лесной продукции в качестве сырья для целлюлозно-бумажной промышленности, однако против российской лесной промышленности были введены санкции, финны сами отказались от поставок. И если в прошлом году финны активно вводили санкции против российской лесной промышленности, в этом году уже сами столкнулись с серьезными проблемами в отрасли. Так, из-за падения спроса на бумагу в Европе вследствие растущего уровня цифровизации документооборота, финские производители бумаги сталкиваются с сокращением поставок, убытками и сокращением производственных мощностей.

Так, финская компания UPM Communication Papers решила закрыть крупный завод в Германии по производству бумаги, где в год выпускалось более 595 тысяч тонн продукции. Об этом сообщает финская газета Kauppalehti. К ноябрю фабрику остановят, работу потеряют несколько сотен сотрудников.

Концерн UPM Communication Papers и далее будет сталкиваться с убытками на фоне постепенного снижения спроса за последние 15 лет. А из-за резкого прекращения поставок дешевого леса из России, издержки на покрытие оставшегося спроса только растут.

Для справки: за 10 лет к 2023 году экспорт бумаги Финляндией упал в 3 раза: с 7,5 до 2,5 млн тонн. Особенно резкое сокращение пришлось на 2022-2023 года, а такие изменения очень сказываются на финской экономике, так как от экспорта продукции лесной и целлюлозно-бумажной промышленности страна зарабатывала до 15 млрд евро в год.

Также в UPM отметили, что закрытие завода связано и с энергетической неопределенностью на рынке Германии, что опять так связано с санкциями против России. За счет сокращения мощностей в Германии планируется улучшить ситуацию на 14 фабриках в самой Финляндии, но перспективы пока мрачноватые — необходимо повышение спроса, дешевое сырье и снижение цен на электроэнергию.

Если кто не заметил, у нас уже лет 5-10 как цифровые технологии везде. Бумагу используют только по инерции, потому что так привыкли. Это значит, что потребление офисной, газетной и тому подобной бумаги скоро резко сократится. Бумажные полотенца, думаю, останутся — они гораздо удобнее тканевых.

На протяжении десятилетий финны были своего рода симбионтами для СССР и России, с уклоном в паразитизм. Мы отправляли им сырьё, они перерабатывали его у себя и возвращали нам. В 2022 мы получили возможность досрочно прекратить это нездоровое сотрудничество. На чём теперь будут зарабатывать неверные финны — большой вопрос.