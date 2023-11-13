 

Мнение: О налоге на Украину… Потянем ли?

13.11.2023, 21:45, Разное
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Всё правильно. Россияне должны платить. Они уже платят — и будут платить ещё больше с каждым годом.

Сначала #налог на освобождение. Потом — на восстановление. Потом — … Ну, не будем тут воспроизводить горячие «мрии». Первых двух налогов достаточно. Самое главное, их не избежит никто. Даже пенсионеры, которые вроде бы «налогов не платят». Ведь ключевое — обязательность. А она есть.

Тут нужно понимать, что #налоги бывают трёх видов:
прямые, когда у вас прямо вычитают #деньги в казну из доходов или вынуждают платить раз в год по уведомлению, например, за имущество;
косвенные, которые вы уплачиваете де-факто, покупая халву (и не только) или заливая в бак бензин:
— и опосредованные, когда бюджет номинально увеличивается за счёт инфляции, а вы просто платите больше за всё и сокращаете часть своих расходов, потому что уже «не хватает».

Вот с последнего и начнём. Недаром же говорится, что #инфляция — это налог в первую очередь на бедных, а беден в России как минимум каждый второй, судя по опросам, а не по заниженным данным Росстата (где всё равно за чертой бедности живут более 15 млн человек, каждый девятый).

Отчего в России разогналась #инфляция?

По двум причинам, и обе связаны со спецоперацией. Во-первых, из-за роста оборонных расходов #бюджет стал резко дефицитным, покрывать этот дефицит приходится за счёт девальвации нацвалюты, номинально увеличивающей доходы казны в рублях, а поскольку заметная часть потребительских товаров и даже еды в Россию импортируется, растут #цены на всё импортное и даже «отечественное» с зарубежными комплектующими. Во-вторых, увеличение выпуска продукции военного назначения приводит к тому, что, упрощённо, выплаты оружейникам становятся всё менее обеспеченными товарами потребительского назначения, а рост денежной массы в отрыве от товарной это, грубо говоря, и есть #инфляция.

И вроде бы не так уж и сильно разогнались цены — с 4-5% прироста в год до 15-20%, но уже заметно, а кое-кому — даже больно. Инфляционный налог, он такой.

Второе — это «налог на будущее». За последние пару лет федеральный бюджет увеличил расходы на оборону с 3-3,5 трлн до почти 10 трлн руб., и ещё около 3,5 трлн руб. идёт на цели, связанные с обороной, но по другим статьям расходов. Это неизбежно привело бы к огромному бюджетному дефициту, если бы государственные траты на гражданские отрасли не уменьшились бы соответственно. В том числе расходы на #образование, здравоохранение, мирную инфраструктуру существенно сократились. По сути, #Кремль финансирует спецоперацию, отбирая #деньги у будущих поколений.

Ну и третье — это «налог на текущее потребление». Хотя инфляция внешне выгодна бюджету, она убийственна для экономики. Особенно, когда из высокой переходит в галопирующую, а тем более — в «гипер-». Поэтому монетарные власти вынуждены сдерживать тотальный рост цен, поднимая #ставки. В последнее время потребительский спрос в России во многом поддерживался кредитами, в том числе ипотечными. А теперь все они значительно дорожают. При этом от мягкой бюджетной политики выигрывают те отрасли, которые теперь в приоритете у государства: #армия и ВПК. А от инфляции и удорожания кредитов проигрывают в первую очередь гражданские производства, ориентированные на внутренний спрос. Соответственно, проигрывает население, вынужденное затягивать пояса.

Вот такой получается тройной налог «на Украину» уже #сейчас.

А дальше — не будет лучше. Потому что при любом раскладе #Украина продолжит требовать денег. Помните, сколько после «победы» ушло на мирное строительство в Чечне? Можете смело масштабировать эти расходы в 10-15-20 раз, пропорционально населению и территории. То есть, подобный налог — это надолго, если не навсегда.

Потянете?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


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