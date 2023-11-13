 

Депутат Роднина назвала Гран-при России по фигурному катанию «первенством ЖЭКа»

13.11.2023, 20:45, Разное
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10 ноября трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина выразила свое отношение к Гран-при РФ по фигурному катанию, назвав его “первенством ЖЭКа”. Она подчеркнула, что не собирается следить за соревнованиями, несмотря на свои спортивные достижения, так как считает их неинтересными из-за отсутствия участия иностранных спортсменов. Ранее хореограф Илья Авербух также отметил спад интереса к фигурному катанию в России.

Против фигуристов РФ и Беларуси ранее были введены санкции, запрещающие им участвовать в соревнованиях, организованных Международным союзом конькобежцев. В результате этого они не могли принять участие в чемпионатах мира и Европы, а также в других международных турнирах. В связи с этим, было решено провести Гран-при России.


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