Депутат Роднина назвала Гран-при России по фигурному катанию «первенством ЖЭКа»

10 ноября трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина выразила свое отношение к Гран-при РФ по фигурному катанию, назвав его “первенством ЖЭКа”. Она подчеркнула, что не собирается следить за соревнованиями, несмотря на свои спортивные достижения, так как считает их неинтересными из-за отсутствия участия иностранных спортсменов. Ранее хореограф Илья Авербух также отметил спад интереса к фигурному катанию в России.

Против фигуристов РФ и Беларуси ранее были введены санкции, запрещающие им участвовать в соревнованиях, организованных Международным союзом конькобежцев. В результате этого они не могли принять участие в чемпионатах мира и Европы, а также в других международных турнирах. В связи с этим, было решено провести Гран-при России.