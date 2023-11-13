Ученые создали рой роботов,которые ведут себя как пчелы

Ученые в своем непрерывном стремлении к созданию новаторских технологий исследуют различные виды животных, чтобы применить их поведение в сфере робототехники. Недавний прорыв в этой области принадлежит группе ученых, которые создали рой роботов с поведением пчел.

Инспирированные слаженностью действий настоящего роя пчел, исследователи разработали инновационную систему для координированного движения роботов. Подобно настоящим пчелам, каждый робот способен взаимодействовать с другими роботами в рою, передавая информацию, принимая решения и совершая скоординированные действия. Благодаря современным методам искусственного интеллекта, они смогли не только эмулировать поведение настоящих пчел, но и улучшить его, сделав его еще более эффективным и адаптивным.

Координированное поведение роботов-пчел позволяет им выполнять разнообразные задачи. Например, они могут совместно исследовать труднодоступные места, выполнять поисково-спасательные операции, опылять растения в замкнутых помещениях или даже выполнять сложные манипуляции, требующие совместной работы нескольких роботов. Это открывает новые горизонты и возможности в области автономных систем и робототехники.