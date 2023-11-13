Минцифры поможет вакцинированным россиянам обновить прошивки микрочипов

В связи с планами отключить в 2027 году мобильные сети третьего поколения, Минцифры поможет гражданам с имплантированными микрочипами в кратчайшие сроки обновить прошивку.

Речь идёт об устройствах, в которых используется удешевлённый модуль связи – они распространялись через препарат «Спутник Лайт».

Пользователям необходимо будет пройти процедуру их перепрошивки. Она абсолютно безболезненна и не займёт много времени. Отдельно уточняется, что в вакцине «Спутник V» были применены чипы, которые поддерживают работу в сетях 4G.

Для обновления ПО потребуется всего лишь смартфон c функцией NFC (помимо устройств Apple). В ближайшее время в мобильном приложении «Госуслуги» появится формуляр, заполнив который, пользователь сможет скачать установочный файл. Далее потребуется включить NFC, запустить установщик и приложить телефон к месту вакцинации. После установки в учётной записи на сайте «Госуслуги» появится достижение «В ногу со временем».

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