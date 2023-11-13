 

Российский Ка-32А11М на Dubai Airshow 2023 заинтересовал пилотов F-35

13.11.2023, 19:32, Разное
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На международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow 2023 российский пожарный вертолет Ка-32А11М, представленный компанией “Вертолеты России”, привлек внимание американских пилотов F-35. Информацию об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на представителей стенда компании.

Зарубежные летчики проявили активный интерес к эффективности и техническим характеристикам Ка-32А11М. Однако, что удивительно, они также смогли назвать некоторые страны, где этот вертолет успешно эксплуатируется.

Особое внимание уделялось легкости управления Ка-32А11М в условиях высокогорья и высоких температур. Эти вопросы возникли из-за особенности конструкции вертолета с соосной схемой несущих винтов.

Система соосной схемы предусматривает установку двух винтов, вращающихся в противоположных направлениях вокруг общей геометрической оси. Это позволяет обеспечить компактность приводов и компенсировать реактивные моменты несущих винтов.


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